Los visados para construir nuevos pisos en A Coruña cayeron un 28% en 2025

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña señala que el número es un 7,5% más que el promedio de los últimos cinco años, pero pide colaboración público privada para resolver el problema de la vivienda

Imagen de archivo de obras en Xuxán. | Carlos Pardellas

Imagen de archivo de obras en Xuxán. | Carlos Pardellas

Enrique Carballo

De acuerdo con el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (Coatac), en 2025 se inició el trámite de visado para la construcción de 494 viviendas en el municipio de A Coruña. Es una caída del 28,3% frente a las 689 de 2024, pero este fue un ejercicio excepcional, y, según el propio colegio, las nuevas viviendas del año pasado fueron un 7,5% más que el promedio de los últimos cinco años. El presidente del Coatac, Carlos Mato, apuesta por la «colaboración público-privada» para resolver el problema de la vivienda y advierte de la incertidumbre en el mercado.

