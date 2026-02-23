Los visados para construir nuevos pisos en A Coruña cayeron un 28% en 2025
El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña señala que el número es un 7,5% más que el promedio de los últimos cinco años, pero pide colaboración público privada para resolver el problema de la vivienda
De acuerdo con el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (Coatac), en 2025 se inició el trámite de visado para la construcción de 494 viviendas en el municipio de A Coruña. Es una caída del 28,3% frente a las 689 de 2024, pero este fue un ejercicio excepcional, y, según el propio colegio, las nuevas viviendas del año pasado fueron un 7,5% más que el promedio de los últimos cinco años. El presidente del Coatac, Carlos Mato, apuesta por la «colaboración público-privada» para resolver el problema de la vivienda y advierte de la incertidumbre en el mercado.
