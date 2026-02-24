Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marisqueo

La almeja contaminada retirada ante el de O Parrote, en A Coruña, suma más de 5.300 kilos

La cofradía coruñesa continuará los trabajos hasta este viernes, según indica la Xunta

Mariscadores trabajando en O Parrote para extraer almeja reloj.

Mariscadores trabajando en O Parrote para extraer almeja reloj. / CARLOS PARDELLAS / LCO

Enrique Carballo

En las aguas ante el paseo de O Parrote se crían moluscos que aprovecha la Confraría de Pescadores e Mariscadores da Coruña, pero también la almeja reloj: una variedad que, según explica la cofradía, crece lentamente y acumula metales pesados. Por este motivo, la que habita en este punto no se puede comercializar, y los mariscadores están retirándola, dentro de un proyecto de la Xunta: de acuerdo con fuentes de la Consellería de Mar, hasta este martes se sacaron 5.313 kilos en O Parrote.

Según señala el departamento autonómico, la actuación busca retirar «especies competidoras e depredadoras nos bancos marisqueiros», y los trabajos, que empezaron a inicios de febrero, acabarán este viernes, con la participación de cinco embarcaciones. Se puede retirar «hasta un máximo de 25.000 quilos», y, en ese caso, se le pagaría a los mariscadores 21.250 euros, a 85 céntimos el kilo. En el programa participan de mejora de los bancos marisqueros participan, con sus propias condiciones, otras siete cofradías de la costa gallega: las de Ribeira, Aguiño, Ferrol, Barallobre, Lourizán, Raxó y Pontevedra.

