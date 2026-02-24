El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: "Mantengo la misma carta con papel grapado"

El cierre de ciertos establecimientos suponen el fin de una era no solo para sus dueños, también para un barrio e incluso una ciudad. Cuando Pepe Rodríguez bajó por última vez la persiana del bar Puerta del Sol sabía que habría una nueva apertura. Las manos que abrieron la puerta semanas después fueron las de Merlín De la Rosa Dipiton y Joel Mejía, su marido y socio.

El antiguo hostelero comentaba a este medio que le gustaría volver como cliente a tomar un pincho de tortilla. Sus sucesores no decepcionan y 70 años de tradición siguen ahora con ellos.

"El Puerta del Sol lo regentó el señor Pepe durante 35 años. Él lo había heredado de su tío, que lo trabajó el mismo tiempo que él. Ahora, cada cliente me enseña a mí. Tienen sus maneras particulares después de tanto tiempo y acepto sus instrucciones para saber cómo se hace o cómo les gusta", explica la nueva propietaria sobre cómo resultó incorporarse a un negocio con tanta historia.

El arte de mantener la esencia

El continuismo es importante tanto para el nombre Puerta del Sol como para De la Rosa. Busca la calidad y excelencia del producto en la proximidad. Prefiere el mercado de San Agustín a cualquier otro y cuando allí no encuentra lo necesario, opta por los ultramarinos de la zona. "Jamás", responde al ser preguntada por la posibilidad de cambiar el espíritu del bar en el futuro.

"Apuesto por lo antiguo. Todo sigue igual, tan igual que mantengo la misma carta con el papel grapado en la esquina. Mantengo los mismos suministradores, ¡hasta quiero el mismo seguro para el local! Si acaso he tenido que poner una ligera subida de precio, pero hablo de céntimos, apenas diez en las consumiciones. Seguimos hasta con la misma cocinera", afirma.

Para los más asiduos y conocedores del bar Puerta del Sol, la tortilla suponía una forma más de fe. Los fines de semana las colas de reservas solo por este plato ocupaban la cocina y al propio Pepe Rodríguez. "Nosotros respetamos al máximo su receta. Compramos incluso al mismo patatero", explica De la Rosa.

Emprender, una cuestión de ánimo y obstáculos

"Mucha gente empieza y piensa que esto sale solo, pero esto es duro. Animo a emprender a quien le guste trabajar. Me levanto a las 6 de la mañana, a las 7:30 empiezo y cuando termino es de noche, muy de noche. Este sector es para valientes. Como decimos en mi país, hay que guayar la yuca. Romper huevos para hacer tortilla", expone De la Rosa.

En opinión de la hostelera, las instituciones dificultan el trabajo y complican el emprendimiento. "Los autónomos salimos perdiendo en muchos casos. Pagamos por todo y recibimos poco. Pido facilidades para echar para delante sin miedo", reclama. Se queja también de la carga impositiva y la falta de apoyo por parte de las administraciones públicas con medidas concretas.

"El tema laboral importa demasiado. Tiene un fuerte efecto en el trabajo diario. A mí, una trabajadora me robó durante su primera semana y quiso ponerme una inspección laboral. No llegó a ningún lado porque no había base y además perdí la recaudación. El sector puede ser muy duro, yo misma he tenido jefes muy malos. Pero todo se hace por la gente", resuelve la propietaria.

Levantar la persiana en A Coruña cuesta "unos miles"

"Una apertura de local cuesta miles de euros. Es necesario el dinero desde el principio, después abrimos y seguimos pagando durante mucho tiempo. Hace poco que terminé de ajustar cuentas sobre la acústica y lo técnico... La hostelería te deja vivir, aunque algún mes llega lo justo para ti. Apenas unos cientos de euros", explica la propietaria.

De la Rosa es una emprendedora nata con dos negocios más en A Coruña, otro de restauración y el salón de uñas Merlín Nails. "Sin la experiencia anterior en mi local La parada de la ronda no podría estar en Puerta del Sol. Gracias a eso le pillo el ritmo, es un modo de trabajo distinto porque cada bar funciona diferente", confiesa.

En La Parada de la Ronda, la hostelera apuesta por la comida de República Dominicana, su país de nacimiento. Allí triunfa con el pica pollo, el chicharrón o el moro de guandule. Se planteó vender este local al abrir Puerta del Sol, pero el cariño por él de ella y su marido se lo impidió.