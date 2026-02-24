A Coruña está de moda: vive su mejor enero en visitantes y pernoctaciones en hotel pese a la lluvia

Este año empezó con lluvia y temporales ininterrumpidos, pero en los resultados de los hoteles coruñeses lució el sol. La ocupación subió siete puntos en relación al mismo mes del año anterior, hasta el 54%, y, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la ciudad batió los récords tanto en visitantes como en pernoctaciones desde que hay datos, tanto en las cifras de españoles como en las de extranjeros. Para el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, las buenas cifras se debieron a la celebración de congresos, como el de inteligencia artificial en el ámbito de defensa.

El mes, en el que A Coruña también acogió un encuentro del PP, fue el mejor enero desde que el INE empezó a recoger cifras, en 2005. La cifra de viajeros en la ciudad superó los 34.300, cuando nunca se había sobrepasado la barrera de los 30.000. En enero de 2025, de hecho, fueron poco más que 29.500, con lo que el crecimiento interanual fue de más del 16%.

Como es habitual, la mayoría de los visitantes que recibió la ciudad fueron españoles, un total de 28.558, lo que supone un incremento del 17,6% frente a 2024 y la cifra más elevada de la historia. El segundo mejor enero, siempre de acuerdo con las estadísticas del INE, fue el de 2006, y apenas se sobrepasaron los 26.100 viajeros. En cuanto a los extranjeros, el instituto estadístico los cifra en 5.753, casi un 9,7% más que los 5.245 de enero de 2025. Este había sido el anterior récord.

Pero los visitantes tienen que plasmarse en noches de hotel para beneficiar a los hoteles de la ciudad, y también en este aspecto el mes de enero de este año fue el más fructuoso desde que se empezaron a realizar estadísticas. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros alcanzaron las 69.790, cuando nunca antes se habían superado las 60.000. El anterior récord fue, de hecho, en enero de 2025, y la subida fue de 14.164 pernoctaciones: más del 25,5%.

El mayor incremento se dio en los visitantes españoles, de unos 44.000 a 56.200: nunca antes se habían superado los 50.000 visitantes españoles en un mes de enero en la ciudad. Las pernoctaciones de los viajeros extranjeros batieron también récord, con prácticamente 13.600 y una subida de casi el 17% en relación al mes de enero de 2025.

Tras un histórico 2025

La ciudad continúa así su racha de 2025, un ejercicio en el que, también de acuerdo con las cifras del INE, sobrepasó por primera vez el medio millón de visitantes y rozó los 1,1 millones de pernoctaciones, cuando las noches pasadas en hoteles nunca habían logrado alcanzar el millón. Se alcanzaron récords tanto en viajeros nacionales como internacionales.

En este caso, según Agustín Collazos, que además de presidir Hospeco es el director del Hotel NH Collection Finisterre, el éxito no se debió a los congresos, de los que hubo un «menor número». Pero «hemos conseguido sustituirlo con los viajes de vacaciones y de negocios: en líneas generales, ha sido bastante positivo para todos los hoteles».