Festival Atlantic Pride A Coruña 2026: estas son las bandas gallegas que se suman al cartel de conciertos
Europa Press
Bandas y artistas como Arde, Jonydasvie, Montedapena, Raze y Terrae Dj's se incorporan al cartel de la séptima edición del Atlantic Pride que se celebrará en A Coruña del 5 al 12 de julio de este año 2026. El talento gallego se suma, así, a los nombres previamente confirmados: Miriam Rodríguez, Whigfield y Choriza May.
La organización destaca que "power pop, pop-punk, pop urbano, World Music, música electrónica, músicas de baile y sonidos de raíz llenarán el escenario".
El Atlantic Pride A Coruña 2026 será, como en las anteriores ediciones, un festival "gratuito e inclusivo" impulsado por la Asociación Orgullo Coruña (ORCO).
Asimismo, apunta que "no faltarán a la cita formatos híbridos, performance, danza e impactantes proyecciones audiovisuales". "Un año más, en el programa del 'Orgullo del Norte' tendrán cabida grandes figuras pop de hoy y de siempre, coloridas actuaciones de drags, pinchadas de dj's de referencia de la escena gallega y estatal y la celebración de un Certamen de literatura LGTBIQ+", detalla.
Recalca, además, que el Atlantic Pride está "destinado a reivindicar la libertad afectiva, sexual y de identidad desde una perspectiva lúdica e inclusiva, con propuestas musicales para todos los públicos".
Este evento cuenta con el patrocinio institucional del Ayuntamiento coruñés, el apoyo de la Diputación provincial y el patrocinio de Estrella Galicia, Coruña The Style Outlets y Globalgrafic.
