Un grupo trabajará en la candidatura de A Coruña a Lugares de memoria democrática

La sesión ordinaria del Consello da Memoria Democrática, que se prolongó durante más de tres horas, concluyó con el acuerdo para crear un grupo de trabajo en A Coruña para desarrollar la candidatura a Lugares de memoria democrática. Son espacios, construcciones o parajes vinculados a la represión, resistencia y lucha por la libertad durante la Guerra Civil y el Franquismo, declarados para preservar la memoria colectiva.

También hubo consenso en la aplicación de la Ley de memoria democrática, de forma que todas las medidas recogidas en ella se puedan poner en marcha en el primer trimestre del 2027.

Sobre esto, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH) registró en enero un escrito ante la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática para que el Estado inicie el procedimiento de retirada de los símbolos franquistas que aún permanecen en la ciudad de A Coruña. Además, habrá un reconocimiento a los trabajadores municipales procesados por el franquismo.

En el orden del día de la sesión figuraba también el cambio de nombre del teatro Colón, al que se quiere nombrar María Casares, pero no se decidió nada claro al respecto.