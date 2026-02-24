Un herido en una colisión entre una moto y un turismo en A Coruña

Un hombre de unos 60 años ha resultado herido esta mañana en un accidente de tráfico en A Coruña ocurrido por una colisión entre una moto y un turismo en la avenida de A Sardiñeira, según informa la Policía Local. Ha ocurrido alrededor de las 09.20 horas cuando, por causas que no han trascendido, se registrara una colisión por alcance entre una moto y otro vehículo. El motorista resultó herido y una ambulancia del 061 acudió al lugar del accidente para atender a este hombre, según informa la misma fuente.

