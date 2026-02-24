Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 24 de febrero

Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

Conferencia acerca del Camino Inglés

El técnico cultural da Xunta y doctor en Comunicación Audiovisual Manuel F. Rodríguez protagoniza el evento.

18.00 horas. Sporting Club Casino (Real, 83).

Charla sobre dos arquitectos británicos

Fernando Agrasar hablará sobre los urbanistas Alison e Peter Smithson dentro de un ciclo sobre vivienda colectiva.

19.30 horas. Real Academia Galega de Belas Artes (Pintor Sotomayor, 1)

Álex Bergantiños habla sobre su carrera

El exfutbolista es el entrevistado en nueva entrega de Charlas do Xerión. Conduce el periodista Jesús Suárez.

19.00 horas. Centro Comercial Cuatro Caminos (Ramón y Cajal, s/n)

