Miguel Lorenzo reclama medidas para dar seguridad a las mujeres ante el alza de delitos sexuales en A Coruña

El portavoz del grupo municipal del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, ha mostrado su "gran preocupación" por el incremento en A Coruña de los delitos contra la libertad sexual, entre los que destacan el aumento de un 166,7% de las violaciones y un 47% el resto de delitos contra la libertad sexual, según los datos oficiales del Ministerio del Interior correspondientes a 2025 y recogidos por el Partido Popular coruñés. Lorenzo denuncia que "estamos hablando de gobiernos que se declaran los más feministas, pero que no adoptan medidas para que las mujeres puedan caminar seguras por nuestras calles, con iluminación adecuada o con presencia policial preventiva como la Policía de Barrio”.

Añade que A Coruña "sigue siendo la ciudad de Galicia donde se cometen más delitos, un 20% más que en Vigo con más habitantes" y destaca que en A Coruña se cometieron 27 delitos al día en 2025. "Aumentaron un 25% desde que gobierna Inés Rey", afirma Miguel Lorenzo.

El líder de los populares coruñeses subraya que “también llama la atención el aumento de 200% en homicidios consumados y un 78% en grado de tentativa” y añade que "por otro lado, han aumentado los robos en domicilios un 4,7% y los relacionados con el tráfico de drogas un 18,4%, como denuncian los vecinos, que están desesperados".

Lorenzo considera que los datos reflejan "problemas de inseguridad reales, no sensación de inseguridad" y enumera las causas a las que atribuye este incremento de la delincuencia en A Coruña. El portavoz del PP habla en primer lugar del abandono de los barrios: "en 2015 se eliminó la Policía de Barrio y desde entonces no se ha recuperado a pesar de ser una reclamación ciudadana". Como segundo motivo principal del aumento de la criminalidad apunta a la "falta de medios y de herramientas de control de la seguridad: faltan policías municipales y nacionales y los medios materiales no son los adecuados". Y en tercer lugar incide en que A Coruña adolece de "falta de prevención: actúan cuando los delitos ya están cometidos".

Como conclusión, Miguel Lorenzo declara: “Queremos una ciudad segura y hay otra forma de gobernar para conseguirlo, por eso apostamos por convocar con más frecuencia la Junta Local de Seguridad; actualizar el Plan Local de Seguridad; recuperar la Policía de Barrio; cubrir todas las plazas de Policía municipal y Nacional y mejorar la coordinación Alcaldía y Delegación del Gobierno”.