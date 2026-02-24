Los peatones ya cruzan entre las estaciones de buses y trenes de A Coruña por la nueva pasarela peatonal en Alfonso Molina

La nueva pasarela peatonal provisional en Alfonso Molina a la altura de las estaciones de autobuses y trenes ha quedado abierta deste esta mañana para su uso por parte de los ciudadanos. Este nuevo paso para peatones comunica los barrios de Cuatro Caminos y Os Mallos, además de conectar las dos terminales: la de autobuses y la de ferrocarril.

Los peatones ya cruzan entre Cuatro Caminos y Os Mallos por la nueva pasarela peatonal provisional que comunica las estaciones de buses y trenes. / Carlos Pardellas

La apertura de esta estructura provisional llega tras varias semanas de trabajos para la construcción de las cimentaciones a uno y otro lado de la avenida de Alfonso Molina --desde el borde de la calle Caballeros hasta el lateral de la gasolinera de Alfonso Molina a esta altura-- y después de las pruebas de carga, la colocación del tramo central de la pasarela y la instalación de las rampas laterales. El Concello señalaba la semana pasada en una nota informativa que, tras las últimas comprobaciones en materia de seguridad vial, la nueva pasarela provisional quedará abierta para peatones desde este 23 de febrero y hasta que finalicen las tareas de mejora de las partes de la pasarela original retiradas para su reparación en taller.

“Esta pasarela es fundamental para mantener una conexión peatonal y accesible entre Cuatro Caminos y el entorno de Os Mallos, muy especialmente entre la terminal de autobuses y la ferroviaria hasta que estén habilitadas en la intermodal”, apuntaba la alcaldesa, que hacía hincapié en que la pasarela provisional supone una solución temporal para mantener ininterrumpido este itinerario, hasta el regreso de la pasarela original ya renovada y mejorada. Añade el Concello que estos trabajos, adjudicados a la empresa Seranco, suponen una inversión de 850.000 euros.