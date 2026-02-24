Los peatones ya cruzan entre las estaciones de buses y trenes de A Coruña por la nueva pasarela peatonal en Alfonso Molina
La estructura que mantiene la conexión entre Cuatro Caminos y Os Mallos es provisional y estará operativa hasta que se complete, en taller, la reparación de la pasarela original
La nueva pasarela peatonal provisional en Alfonso Molina a la altura de las estaciones de autobuses y trenes ha quedado abierta deste esta mañana para su uso por parte de los ciudadanos. Este nuevo paso para peatones comunica los barrios de Cuatro Caminos y Os Mallos, además de conectar las dos terminales: la de autobuses y la de ferrocarril.
La apertura de esta estructura provisional llega tras varias semanas de trabajos para la construcción de las cimentaciones a uno y otro lado de la avenida de Alfonso Molina --desde el borde de la calle Caballeros hasta el lateral de la gasolinera de Alfonso Molina a esta altura-- y después de las pruebas de carga, la colocación del tramo central de la pasarela y la instalación de las rampas laterales. El Concello señalaba la semana pasada en una nota informativa que, tras las últimas comprobaciones en materia de seguridad vial, la nueva pasarela provisional quedará abierta para peatones desde este 23 de febrero y hasta que finalicen las tareas de mejora de las partes de la pasarela original retiradas para su reparación en taller.
“Esta pasarela es fundamental para mantener una conexión peatonal y accesible entre Cuatro Caminos y el entorno de Os Mallos, muy especialmente entre la terminal de autobuses y la ferroviaria hasta que estén habilitadas en la intermodal”, apuntaba la alcaldesa, que hacía hincapié en que la pasarela provisional supone una solución temporal para mantener ininterrumpido este itinerario, hasta el regreso de la pasarela original ya renovada y mejorada. Añade el Concello que estos trabajos, adjudicados a la empresa Seranco, suponen una inversión de 850.000 euros.
- El Puerto de A Coruña prevé dragar en Langosteira el equivalente a 37 dunas de Riazor y usar la arena en playas del entorno
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
- 40 años de A Coruña en vídeo: 'La Torre era monte y en A Pasaxe te jugabas la vida
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
- El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos
- El restaurante de A Coruña de un premiado chef que se incorpora a la Guía Repsol: 'La carta celebra el sabor puro del litoral
- El almacén mayorista de A Coruña donde conviven la tradición y la alta costura