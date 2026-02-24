Profesionales de Atención Primaria urgen en A Coruña un "plan de choque" para "descongestionar" los centros de salud

El sindicato O'Mega ha tachado este martes de "irresponsabilidad" la "negativa" a negociar del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ante la huelga de médicos, de carácter indefinido, convocada por la central sindical a partir del próximo lunes, 2 de marzo.

Según O'Mega, más de 3.000 médicos adscritos al Servizo Galego de Saúde (Sergas) están llamados a un paro que, advierten, "amenaza con cancelar, cada día, más de 8.000 consultas y aumentar todavía más las listas de espera en la ya muy congestionada Atención Primaria".

Para evitarlo, continúan, "solo es necesario" que el conselleiro abandonde su "actitud prepotente" y acceda a negociar con el sindicato un plan de choque para descongestionar el sistema.

"El conselleiro dice que O'Mega no quiere realmente negociar, pero lo cierto es que desde que tomó posesión del cargo no se sentó a negociar con los verdaderos representantes de los médicos", defiende el presidente del sindicato, Manuel Rodríguez, quien añade que Caamaño "dialoga pero no negocia" y asegura que "sabe perfectamente cuales son las verdaderas reivindicaciones de los médicos y facultativos del Sergas".

O'Mega insta al conselleiro de Sanidade a que ponga "fecha y hora" para una reunión que posibilitaría desconvocar, "o al menos suspender", la nueva convocatoria de huelga.

Sobre las medidas, O'Mega considera que las soluciones "economicistas" planteadas para tratar de garantizar una lista de espera de un máximo de cuatro días en Atención Primaria están "condenadas al fracaso" porque tendrán un "nulo impacto al no haber sido negociadas con los verdaderos representantes de los médicos y facultativos gallegos y buscar como solución a la falta de médicos la contratación de extracomunitarios, una vía que ya fracasó cuando fue propuesta hace meses".

Participantes en la protesta convocada por la CIG, este martes, en la entrada del centro de salud de O Ventorrillo. / Carlos Pardellas

"Más burocracia" y "sobrecarga de trabajo"

"La Consellería pretende solucionar el problema con más burocracia y sobrecargando aún más el trabajo de los facultativos cuando ni siquiera se han plasmado aún las medidas pactadas con los sindicatos de clase para desmovilizar la huelga de médicos del pasado mes de noviembre y que los médicos ya habían considerado en su día totalmente insuficientes", destacan.

En contraposición, el sindicato defiende un plan de choque que incluya el establecimiento de agendas cerradas, con un máximo de 30 pacientes por jornada laboral, e incentivar económicamente la prolongación de la jornada para atender la sobredemanda.

Exigen también la voluntariedad del trabajo de los sábados, "que debería ser mejor remunerado en los Puntos de Atención Continuada (PAC)", y un reajuste de las presencias en esos servicios asistenciales para mantener un ratio de 30 pacientes por médico.

“La falta de medidas estructurales y la inacción institucional están llevando al colapso del servicio”, advirtió la secretaria nacional de la CIG-Saúde, Ana Lestón

O'Mega reclama, además, la equiparación salarial entre los facultativos de Atención Primaria y el fin de la discriminación en la retribución de los complementos a pediatras, odontólogos y farmacéuticos.

Convocatoria de la CIG: desde el 12 de marzo

También este martes, CIG-Saúde ha anunciado una huelga en la Atención Primaria gallega, a partir del jueves 12 de marzo, en respuesta a lo que califican como “una situación límite” en el sistema sanitario público. El sindicato denuncia que la Consellería de Sanidade no ha ofrecido soluciones eficaces pese al creciente malestar en los centros de salud. “La falta de medidas estructurales y la inacción institucional están llevando al colapso del servicio”, advirtió la secretaria nacional de la CIG-Saúde, Ana Lestón.

La convocatoria se suma al paro del 2 de marzo promovido por el sindicato médico O’Mega, que también acusa a la administración autonómica de “sobrecargar” al personal de Atención Primaria. En las últimas semanas, médicos, enfermeras y personal administrativo se han concentrado ante numerosos centros de salud y PAC en toda Galicia para exigir mejoras organizativas, contratación de más personal y una reducción de la burocracia. Las últimas protestas han tenido lugar, este martes, en diferentes puntos de la comunidad gallega, entre ellos, la puerta de acceso principal al centro de salud de O Ventorrillo, en A Coruña.