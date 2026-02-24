Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Publicidad en A Coruña para ‘pinchar’ al Celta

Si no lo leo no lo creo: Publicidad en A Coruña para 'pinchar' al Celta

Si no lo leo no lo creo: Publicidad en A Coruña para 'pinchar' al Celta / LOC

Antón Peruleiro

El sexto concurso de Pinchos de O Grove ha apostado en A Coruña por orientarse a los deportivistas: "Ver pinchar ao CELTA está ben, vir pinchar ao Grove está mellor", reza una publicidad que se puede ver en la coruñesa avenida de Oza, conocedora de que un porcentaje de futboleros preferirían pincharse ellos que ver ganar a un rival. Nos preguntamos cuál será el eslogan en Vigo, pero nos tememos que no es publicable.

Miguel Lorenzo reclama medidas para dar seguridad a las mujeres ante el alza de delitos sexuales en A Coruña

Publicidad en A Coruña para ‘pinchar’ al Celta

Los peatones ya cruzan entre las estaciones de buses y trenes de A Coruña por la nueva pasarela peatonal en Alfonso Molina

Trabajadores del programa Lecer se encierran en el Ayuntamiento de A Coruña: "Es hartazgo y necesidad de trabajar"

Un herido en una colisión entre una moto y un turismo en A Coruña

Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina

Nuevo paso en la ampliación de Alfonso Molina: el derribo del muro de la fábrica de armas

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 24 de febrero

