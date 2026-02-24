Publicidad en A Coruña para ‘pinchar’ al Celta

El sexto concurso de Pinchos de O Grove ha apostado en A Coruña por orientarse a los deportivistas: "Ver pinchar ao CELTA está ben, vir pinchar ao Grove está mellor", reza una publicidad que se puede ver en la coruñesa avenida de Oza, conocedora de que un porcentaje de futboleros preferirían pincharse ellos que ver ganar a un rival. Nos preguntamos cuál será el eslogan en Vigo, pero nos tememos que no es publicable.