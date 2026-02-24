El puerto de A Coruña renueva uno de sus faros históricos

Uno de los faros más emblemáticos de la Autoridad Portuaria de A Coruña, tanto por su historia como por su ubicación, se someterá a una reforma completa de su instalación eléctrica y a una automatización. Fue el primer faro de España en utilizar iluminación eléctrica y a lo largo de su extensa trayectoria, ha sido objeto de múltiples actuaciones para adaptar sus instalaciones a los diferentes usos que ha ido adquiriendo el edificio.

Situado en Camariñas, el faro de Cabo Vilán requiere en la actualidad una adecuación del valor del voltaje, lo que hace necesaria una renovación completa de su instalación eléctrica.

Según explica la entidad portuaria, la actuación prevista incluye la incorporación de un nuevo suministro complementario, formado por un grupo electrógeno y un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) que garantice en todo momento la continuidad del servicio eléctrico, un aspecto fundamental para el funcionamiento seguro y estable del faro.

El proyecto contempla el acondicionamiento del espacio interior destinado a la nueva sala técnica del faro y la adecuación del túnel de acceso entre el edificio y la torre, con su impermeabilización interior y exterior para mejorar su protección.

La licitación del proyecto contará con un presupuesto de 644.000 y establece un plazo de ejecución de ocho meses, seguido de dos años de soporte y mantenimiento para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación renovada.

La Autoridad Portuaria de A Coruña subraya su compromiso con la modernización del patrimonio marítimo y para garantizar que enclaves históricos como Cabo Vilán continúen prestando servicio de forma segura y eficiente.