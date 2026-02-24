Cientos de vehículos se han visto afectados esta mañana por un importante atasco en la salida de la ciudad de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina (AC-11) tras un alcance entre dos vehículos en las inmediaciones del puente de A Pasaxe, según informan diversas fuentes. Los conductores que salían esta mañana de A Coruña han soportado, en plena hora punta, tráfico muy lento y con paradas intermitentes a lo largo de varios kilómetros de la AC-11, desde el viaducto de Cuatro Caminos hasta la confluencia con la AC-12 a la altura del puente de A Pasaxe y el desvío hacia Fonteculler y O Burgo, en el límite con Culleredo.

Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina. / DGT

A partir del puente de A Pasaxe, la circulación en sentido salida ya era fluida.

La Policía Local de A Coruña señala que a partir de las 09.20h la circulación de salida por Alfonso Molina ha empezado a normalizarse después de que se registraran retenciones y tráfico muy lento, con paradas intermitentes que han alcanzado a vehículos ya a la altura de la incorporación a Alfonso Molina desde Juan Flórez.