Así ha sido el viaje de la plataforma petrolífera Noble Voyager de Langosteira a Ferrol

La plataforma petrolífera Noble Voyager partió en las últimas horas hacia el puerto de Ferrol desde punta Langosteira, donde permanecía atracada desde el pasado mes de enero. Debido a sus grandes dimensiones, con una eslora de más 228 metros equivalente en longitud a más de dos campos de fútbol profesionales, fue necesario para su traslado desplegar un operativo especial que incluyó la participación de seis remolcadores junto a los prácticos del puerto. El viaje hasta Ferrol se prolongó durante tres horas de duración.

Tras llevar a cabo en Langosteira el desmontaje de sus hélices de propulsión para reducir su calado y garantizar el acceso al astillero de Navantia, permanecerá tres semanas en el puerto de Ferrol. El proceso concluirá con la vuelta al puerto exterior de A Coruña para reinstalar sus hélices y llevar a cabo su puesta a punto final.