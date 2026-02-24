Así ha sido el viaje de la plataforma petrolífera Noble Voyager de Langosteira a Ferrol
El traslado se prolongó durante tres horas y fue necesaria la participación de seis remolcadores con la guía de los prácticos del puerto
La plataforma petrolífera Noble Voyager partió en las últimas horas hacia el puerto de Ferrol desde punta Langosteira, donde permanecía atracada desde el pasado mes de enero. Debido a sus grandes dimensiones, con una eslora de más 228 metros equivalente en longitud a más de dos campos de fútbol profesionales, fue necesario para su traslado desplegar un operativo especial que incluyó la participación de seis remolcadores junto a los prácticos del puerto. El viaje hasta Ferrol se prolongó durante tres horas de duración.
Tras llevar a cabo en Langosteira el desmontaje de sus hélices de propulsión para reducir su calado y garantizar el acceso al astillero de Navantia, permanecerá tres semanas en el puerto de Ferrol. El proceso concluirá con la vuelta al puerto exterior de A Coruña para reinstalar sus hélices y llevar a cabo su puesta a punto final.
