Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Más vuelos en Alvedro durante el cierre de LavacollaLa selección jugará en RiazorEl Concello promueve cambios en el plan de VismaLa desclasificación de los papeles del 23-F, en directoAsí es el museo del Deportivo
instagramlinkedin

Adjudicado el edificio del 3 de la calle Damas, en A Coruña: los dueños tienen tres meses para presentar proyecto de rehabilitación

Firma de la adjudicación este miércoles, con Díaz Gallego a la izquierda.

Firma de la adjudicación este miércoles, con Díaz Gallego a la izquierda. / La Opinión

RAC

El concejal de Urbanismo de A Coruña, Francisco Díaz Gallego, firmó este miércoles la adjudicación del número 3 de la calle Damas que el Concello sacó a puja forzosa como parte de su plan para adecentar ruinas. Los dueños tienen tres meses para presentar un proyecto de rehabilitación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
  2. La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
  3. El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
  4. El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos
  5. Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
  6. El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado
  7. El almacén mayorista de A Coruña donde conviven la tradición y la alta costura
  8. Nuevo paso en la ampliación de Alfonso Molina: el derribo del muro de la fábrica de armas

Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas

Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas

El PP pide explicaciones en el pleno municipal de A Coruña por la falta de avances en Alvedro y Alfonso Molina

Adjudicado el edificio del 3 de la calle Damas, en A Coruña: los dueños tienen tres meses para presentar proyecto de rehabilitación

Adjudicado el edificio del 3 de la calle Damas, en A Coruña: los dueños tienen tres meses para presentar proyecto de rehabilitación

El Rallye de A Coruña recupera su salida histórica: consulta aquí su recorrido

El Rallye de A Coruña recupera su salida histórica: consulta aquí su recorrido

Aena subirá tasas para sufragar la inversión de 50 millones en Alvedro

Aena subirá tasas para sufragar la inversión de 50 millones en Alvedro

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, en contra de declarar toda A Coruña como Lugar de Memoria

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, en contra de declarar toda A Coruña como Lugar de Memoria

La coruñesa Trison acelera en Europa con la compra de la alemana InfraStor

La coruñesa Russula se asegura la conexión eléctrica para su acería de 1.600 millones en Ciudad Real

La coruñesa Russula se asegura la conexión eléctrica para su acería de 1.600 millones en Ciudad Real
Tracking Pixel Contents