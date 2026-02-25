Agua de las Islas Cíes, ¿un parche contra la vejez?

La UDC realizará un estudio, a través del Grupo de Investigación en Gerontología y Geriatría (GIGG), para constatar los posibles efectos beneficiosos sobre la salud de 'Seadrinks', una bebida funcional elaborada con agua de las Islas Cíes que podría ayudar en los achaques de la tercera edad. "Aquí lo interesante es cómo empieza este estudio", declara el director del GIGG, José Carlos Millán.

Millán, catedrático de Medicina de la Universidad de A Coruña (UDC) y especializado en gerontología y geriatría, está a la cabeza de la investigación, que comenzará el próximo 9 de marzo y tendrá ocho semanas de duración. "Cuando acabé la carrera, el envejecimiento en Galicia no estaba con las cifras que tenemos actualmente. Precisamente por la carencia que había en el sector, me vinculé a la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría y, a partir de ahí, impartí docencia en el campo del envejecimiento desde la Universidad de Santiago", explica. En el año 1992, sacó la plaza de profesor de enfermería geriátrica en la UDC y, desde entonces, "fue dedicación en cuerpo y alma" hasta convertirse en catedrático en 2018. Su enseñanza se divide en distintos títulos y másteres con asignaturas vinculadas a su especialización, como Terapia Ocupacional o el máster de Gerontología Clínica de la UDC.

El origen de la iniciativa

Según explica, el grupo que él preside está ligado al Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic), situado en el Chuac. A su vez, el Inibic se une por medio de una relación colaborativa con Algas Atlánticas Algamar SL, empresa con sede en Pontevedra fundada en 1996, "conocida para los que están en la búsqueda de productos naturales", expone Millán. "Es la primera empresa española, además, que empieza a elaborar productos con algas marinas destinadas a alimentación", añade.

Algamar distribuye, asimismo, agua de mar en recipientes de varios litros "para que, diluida, la gente la consuma por su riqueza en sales minerales y oligoelementos [nutrientes esenciales que el organismo necesita en pequeña proporción para funcionar de manera adecuada]", explica Millán. Es por este motivo que Algamar se puso en contacto con Inibic. "Como los que llevamos el tema del envejecimiento somos nosotros, e Inibic quería ver sus propiedades beneficiosas [las del agua de mar] utilizadas en personas mayores relacionadas con el envejecimiento activo, nos comentaron a nuestro grupo si queríamos hacer un estudio", relata el catedrático.

La investigación tiene como objetivo, anota, "comprobar que esa agua, 'Seadrinks', genera mejores efectos, potencialmente, que un placebo; es decir, que el agua normal". Además, como las líneas de actuación del GIGG están destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas de edad avanzada, y sabiendo que "en ellos hay muchas carencias nutritivas, de deshidratación o de otro tipo", Millán encontró la propuesta "muy interesante".

Condiciones y posibles beneficios

"Algo importante a mencionar es que, lógicamente, cualquier estudio que realicemos desde las universidades tiene que contar con la aprobación del Comité de Ética de la Investigación y la Docencia de la UDC", aclara Millán. Especifica que cuentan con autorización y que no experimentarán con algo que no está registrado. "Es un producto sanitario que, de entrada, no va a tener ningún componente que no esté ya prescrito o que se pueda consumir, por cuanto que no podemos generar ningún daño", informa.

Conceptualizado el punto de partida, establecen unos criterios de inclusión y exclusión para poder participar en el proyecto, siendo el principal requerimiento ser residente en Galicia de más de 60 años. Los candidatos, previo consentimiento informado, serán valorados por un equipo conformado por médicos, psicólogos y terapeutas, donde comprobarán que no haya ninguna causa de inadmisión. Algunas de ellas podrían ser, expone Millán, "una insuficiencia cardíaca descompensada, una hipertensión arterial no tratada, una insuficiencia renal... Cosas muy gordas, básicamente, para no poder consumir este producto".

La lista de los presumibles efectos beneficiosos es extensa. "Desde que sean capaces de hacer un control lipídico, que puede proteger de problemas cardiovasculares, que puede ayudar a controlar el peso, a contribuir en la protección gástrica o, incluso, mejorar las carencias de sales minerales", enumera Millán. No obstante, tanto él como su equipo están convencidos de que las principales mejorías estarán relacionadas con el sistema gastrointestinal: "Con la parte de alimentación, de equilibrio y regularización de los hábitos intestinales para que la gente pueda vencer ese estreñimiento propio de la vida sedentaria".

La hidratación es otro aspecto a tener en cuenta, porque, tal y como explica el catedrático, "en los mayores, la sensación de sed a veces está disminuida". Alude, por otro lado, a la riqueza del agua marina y su alta concentración de sales minerales. "Cloro, sodio, sulfato, magnesio, calcio, zinc, cobre, yodo... Van a revertir todos los estados credenciales que en principio puedan tener estas personas mayores", añade.

Por lo cual, concluye, "efectos nocivos no va a haber ninguno, porque es un producto ya registrado, es una bebida que se apellida 'funcional' porque va a generar efectos beneficiosos sobre el sujeto". Lo que pretenden es ver si son capaces de "objetivar esos resultados positivos de su consumo".

Ayuda, no solución

Millán recalca, sin embargo, que no existe un "elixir de la vida", y que 'Seadrinks' es "un elemento más que va a ayudar". Las mejoras en el estado de salud irían más allá, en tal caso, del consumo de la bebida, siendo más "un continuo". Cuando hay un problema carencial, influirá también el modificar el estilo de vida del sujeto. "No va a detener el proceso de deterioro, sino que, mientras esté tomando el producto, aquello que solucionamos va a estar curado", declara. Pero, reitera, "no hay nada que cure el envejecimiento, ni va a ser una bebida milagrosa".

Lo atractivo de 'Seadrinks' es, para Millán, su origen totalmente natural: "Porque en el mercado podemos encontrar sueros fisiológicos que están montados y compuestos, pero aquí estamos hablando de que la componemos a partir de agua de mar, lógicamente preparada y tratada para que pueda ser consumida y para que tenga su registro sanitario. Y agua de mar tenemos toda la que queramos. En este caso de las Islas Cíes, por cuanto se mueve más y, en consecuencia, es más rica en sales minerales y complementos".

Actualmente, el estudio se encuentra en la fase de reclutamiento de voluntarios, que se dividen en dos grupos: los comunitarios, que estarán en sus casas, y los institucionalizados, en la residencia La Milagrosa, en A Coruña. "De toda esta gente, la mitad va a consumir esta bebida, y el otro 50 por ciento de la muestra, un placebo. Ellos no saben lo que están tomando, los investigadores tampoco, solo la persona que los aleatoriza", dice Millán.

Los participantes tendrán que ingerir un litro diario del líquido asignado, llevando un autorregistro en el que informarán de si notan "alguna sensación agradable o desagradable". Al cabo de un seguimiento de ocho semanas, que es el tiempo estimado para notar resultados, el equipo médico les vuelve a valorar. "Y a partir de eso, vamos a ver si hay diferencias entre los que toman 'Seadrinks' y los que toman el placebo", comenta Millán. Explica que si los que ingieren el producto experimentan mejoras, "es que son producidas por las sales minerales o el agua de mar que lleva".

En la residencia La Milagrosa, de los 20 voluntarios que requería la investigación ya se han apuntado 23, y en el campo comunitario Millán cree que tampoco tendrán problemas para cubrir las plazas. De obtener conclusiones favorables, la bebida pasaría a distribuirse a través de Algamar. "Una vez que nosotros acabemos el estudio, tenemos que hacer la estadística de toda la información que hemos recogido y elaborar el informe final. Y a partir del informe final, que yo creo que va a ser positivo, la empresa empezará a comercializar el producto de acuerdo a las características que nosotros definamos", comenta Millán.