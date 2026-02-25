Anxo Silveira: "Salía de la guardería de cambiar pañales y me iba a tocar a la calle"

"Me crie en el pueblo, como tanta gente". Así comenzaba el músico Anxo Silveira el relato sobre sus orígenes, sobre su andadura artística que le llevaría a tocar con grupos como Baliza o God is an Astronaut por todo el mundo. Natural de Meirama, su pasión por los ritmos y acordes le viene de familia. "De mi padre, principalmente. Él es Manuel Silveira, un guitarrista bastante conocido dentro del mundo del rock gallego, del rock bravú, por ser el fundador principal de la banda Zënzar", narra Anxo.

Definiendo a Manuel como "rockero de Meirama conocido por todos lados", explica que empezó a tocar con él a una edad muy temprana. "Hay fotos mías con uno y dos años con palos agarrados. Como yo digo, yo no elegí el instrumento, el instrumento me eligió a mí", bromea. Estando sellado su destino con el de la batería desde pequeño, sus padres le apoyaron "un montón, desde el principio" enviándole a clases, en la Escuela de Músicos de A Coruña. "Estuve ahí desde los cuatro años y medio", dice.

A los 11 estuvo en su primera banda, 12 Labirinto, de nuevo de mano de Manuel. "El primer concierto fue en Laracha, tenía yo 12 años", relata. Después de Laracha, vinieron tantos otros, siempre con su padre y su tío, bajista de la agrupación. "Ahí empezó todo, las primeras andaduras. Muy buenos recuerdos, me sale una sonrisa solo de acordarme de andar por ahí con mi viejo", evoca.

Trabajo, esfuerzo y recompensa

Esos primeros acordes empapados de anécdotas familiares acabarían desembocando en una amplia carrera como batería de tour para bandas como God is an Astronaut y en su propio proyecto, Baliza. "Por Barcelona y Galicia", explica. "Está bastante de moda ahora, justo sacamos un single, sacamos un disco el año pasado, estamos a punto de sacar otro en unas semanas, teloneamos a Álvaro de Luna hace poco en el festival de San Miguel en Málaga y vamos a telonear el 1 de marzo a Despistaos en la sala Movistar Arena", expresa Anxo.

Pese a estar viviendo un sueño ahora, los inicios estuvieron cargados de esfuerzo y perseverancia. Habiendo estudiado el ciclo de Integración Social en el Centro Integrado de Formación Profesional Ánxel Casal de A Coruña y el grado en Educación Primaria en Burgos, viajó a Dublín. "A buscarme la vida como profe", cuenta. "Salía del curro de la guardería de cambiar pañales, a las seis de la tarde me pillaba mi kit y me iba a tocar a la calle, hasta que empecé a montar la carrera en la que estoy ahora metido", confiesa.

Anxo está convencido de que "si se trabaja duro, al final las cosas vienen". "Me reventé a hacer horas en la calle, a tocar y a estar en redes sociales, hasta que empezaron a aparecer las primeras cosas. Fue todo bastante gradualmente, la verdad, no apareció todo de repente de un día para otro", comenta. En este sentido, afirma que plataformas como Instagram o TikTok son "muy importantes" para darse a conocer, así como "tener una buena presentación, más que un buen currículum". Y cumplir: "Cuando te llaman por primera vez, hay que ir con las cosas bien sabidas, para cumplir con el empresario como te gustaría que cumplieran contigo".

Para él fue "trabajo, esfuerzo y recompensa". Paulatinamente, con Baliza cambió las aceras por pequeñas juergas en pisos, a las que iban "con la guitarra, el bombo y la caja a tocar para 30 personas, súper underground". Se acuerda, también, de la primera celebración española, que patrocinaba Mercaolé —tienda en Dublín especializada en productos españoles y latinos—. "Y, a partir de ahí, poco a poco, hasta que llegamos a montar lo que hoy en día es Baliza, que es nuestra propia fiesta", resume.

Historias de carretera

Anxo tiene claro que, pese a haber tocado en una amplia variedad de países por todo el mundo, Liubliana siempre tendrá un hueco en su corazón. "He estado en China girando, en octubre estuve por toda Europa. En España anduve por Madrid y Barcelona, estuve en Portugal, en Liubliana, Croacia... En 21 días otra vez por Alemania, Polonia, Bélgica... Y volveré en septiembre a China. Pero Liubliana fue bolazo, la sala era enorme, más de mil personas, era una locura de público". Reseña positivamente, asimismo, el concierto de Budapest, con su recinto en formato túnel.

También se acordará de Estambul, pero por razones distintas. Viajó con God is an Astronaut a la ciudad turca por un concierto que tenían programado hace apenas un mes, concierto que no llegaría a darse por acusaciones satánicas. "Dos días antes iba a tocar una banda polaca que se llama Behemoth, top mundial. Lo que pasa es que estos tíos van disfrazados, con pinturas. Además, creo que Behemoth es como un diablo de la Biblia", relata. La parte cristiana más radical del país se enteró de la agenda de los polacos, y decidieron cancelar el concierto.

Anxo tocaba dos días después. "Como nuestro nombre es God is an Astronaut, y somos rockeros, nos metieron en el paquete de satanistas. Entonces, parece que hubo amenazas por parte de grupos radicales ex cristianos, que parece ser que son un grupo organizado. No muy grande, 3.000 o 4.000 personas, pero como para jugársela en Turquía". Los promotores, por seguridad del grupo y del púbico, decidieron posponer el concierto. "Supuestamente vamos a volver. No se sabe cuándo, dos o tres meses, porque se interpreta que nosotros no hemos sido el problema principal, que ha sido Behemoth. Aunque Behemoth ha escrito un comunicado diciendo que ellos ni siquiera son cristianos, que es simplemente un show", comenta.

Noticias relacionadas

Echando de menos a su familia y sus filloas, Anxo tiene claro que tocará en A Coruña con Baliza. "Ya hemos tocado en el cochinillo de Cerceda, y espero que podamos volver pronto", expresa.