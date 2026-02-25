Arde un piso ocupado en el barrio de Os Mallos en A Coruña
Varias personas tuvieron que ser realojadas y dos trasladadas al hospital por inhalación de humo
A Coruña
Un incendio ha afectado a un piso ocupado en la calle Pintor Germán Taibo, en el barrio coruñés de Os Mallos. Hasta el lugar se han trasladado los Bomberos de A Coruña y patrullas de la Policía Nacional y Local, que mantuvieron la calle cortada durante las labores de extinción.
El fuego sorprendió a los residentes, algunos de los cuales subieron a la azotea, desde donde gritaron para pedir ayuda. Fuentes del 092 apuntan a que pudo ser provocado.
El incendio se originó en la entrada del inmueble y obligó a realojar a algunos de los vecinos. Dos personas han sido trasladadas al hospital por inhalación de humo.
La situación alertó a los residentes del barrio, que salieron a la calle para ver lo que ocurría.
