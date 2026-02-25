Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas

Ya hay máquinas trabajando en la finca que albergará al primer edificio del proyecto urbanístico de San Pedro de Visma, cuyos promotores tienen previsto construir unas 3.600 viviendas que, en su mayoría, estarán situadas entre la tercera ronda, Os Mariñeiros, el colegio de San Pedro de Visma y el centro Ágora. El inmueble, el único que por el momento tiene licencia de obra, es un edificio de 114 viviendas situada entre el centro educativo y los edificios de Os Mariñeiros, en la parcela Z4-R12LB. El Concello, que aprobó el permiso para construir este mes de enero, le dio a la promotora Visma Homes, del grupo Arial, un plazo de seis meses para empezar los trabajos, y otros tres años para rematarlos.

De acuerdo con fuentes conocedoras, por el momento el Ayuntamiento no ha concedido ninguna otra licencia en el ámbito, aunque añaden que hay, al menos, otros tres permisos en trámite y sin fecha. Aún quedan por iniciar los trámites muchos edificios, pues el proyecto tiene previstos una treintena.

La Junta de Compensación, que agrupa a los propietarios del ámbito, está realizando los trabajos de urbanización para preparar los terrenos que albergarán a los edificios y su entorno. Estas obras empezaron en agosto de 2024, y, aunque a principios del año pasado se calculaba que podrían acabar este mismo verano, fuentes próximas al proyecto señalaron a este diario en noviembre que la obra, posiblemente, seguiría hasta el otoño. Tras las lluvias de principios de año, esta estación es el tope que señalan ahora desde el entorno del proyecto, que indican que la previsión es que los trabajos acaben «a finales de otoño de este año» si no hay problemas climatológicos.

El Concello tramita una modificación de la ordenación del ámbito que permitiría rebajar las plazas de aparcamiento subterráneas obligatorias y ampliar un tanto las alturas. En el plan parcial para desarrollar el ámbito previsto que el alto de cada piso (contando la distancia entre un suelo y el siguiente, e incluyendo por tanto los forjados intermedios) fuese de 2,90 metros, pero el plan general de Ordenación Municipal, en el que se basa, indican personas conocedoras, permite llegar hasta 3,10, lo que permite ganar espacio para elementos como sistemas de climatización. Esto no afectará al edificio de Visma Homes, pues puede aprovechar altura prevista de la planta baja para ampliar las más elevadas.

Fin del ‘leiraparking’

Durante años, los vecinos aparcaron en un solar situado delante del centro Ágora, pero el Concello anunció este miércoles que las obras de urbanización suprimirán la zona de «estacionamento irregular». Las plazas que se pierdan, afirma el Ayuntamiento, se compensarán con más de 80 que se crearán en el vial entre el Ágora y Os Mariñeiros.

Los trabajos en este punto empezarán en los próximos días, abrirán camino a la «próxima urbanización» de las parcelas situadas junto a la calle Alcalde Jaime Hervada. El Ayuntamiento afirma que la construcción de las 3.600 viviendas del ámbito se prevé «antes del año 2030».