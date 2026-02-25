La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, en contra de declarar toda A Coruña como Lugar de Memoria
Niega que participe en la confección de ninguna candidatura promovida por el Concello y cree que esta opción favorecería la ocultación de los lugares que sí merecen la consideración
El lunes se reunió el Consello de Memoria Democrática coruñés, y según el Concello, se creó un grupo de trabajo para desarrollar la candidatura coruñesa al listado de Lugares de Memoria Democrática. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH), que participó, declara que no participará en ningún acuerdo que no garantizase con plazos «concretos e inmediatos» la aplicación de un informe del Instituto Cornide relativo a la retirada de símbolos vinculados a catorce personas. Reclaman que, este mismo mes de marzo, el pleno municipal adopte acuerdos para retirar simbología franquista y para crear un grupo de trabajo que actualice el informe
Sobre la candidatura para que A Coruña sea un Lugar de Memoria, la comisión afirma que a todo el municipio, en la práctica, «favorecería a ocultación e singularidade de espazos da cidade que sí merecen esta consideración». La comisión se opone a que la ciudad tenga en conjunto esta categoría, y no participa en elaborar ninguna candidatura.
