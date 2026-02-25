El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
Se establecería un estacionamiento por vivienda en lugar de 1,3 | Ampliar la distancia entre ejes de forjados facilita la instalación de sistemas de ventilación o suelos radiantes | La modificación tendrá que pasar por Pleno
El Concello prevé hacer modificaciones en el Plan parcial de Visma para adaptarse a la normativa actual. En plena urbanización del ámbito y con la primera licencia para construir un edificio en la zona ya concedida, se proponen varios cambios que afectan a los aparcamientos subterráneos y a la altura entre pisos.
En cuanto a las plazas de estacionamiento, según el anterior Plan parcial, se establecían 1,5 por cada 100 metros cuadrados edificables, es decir, contando todas las superficies que se construyen en las diversas plantas del edificio, contando pisos y zonas comunes. Serían, señalan fuentes conocedoras, aproximadamente 1,30 plazas por vivienda.
Lo que se propone es establecer un mínimo de 1 plaza por vivienda, como recoge el Plan general de 1998, el de 2013 y la Ley de Suelo de Galicia. Esto permitiría, por ejemplo, dotar de una plaza los apartamentos más pequeños, que generalmente están habitados por una sola persona. De este modo, además, se evita edificar más plantas de sótano, que son las que más encarecen la construcción.
Según la documentación del Concello, reducir la reserva de aparcamiento privado "favorece la sostenibilidad urbana, en línea con las políticas locales, autonómicas y europeas de movilidad sostenible, y con el Plan de Mobilidade Urbana Sostible de A Coruña". "Menos plazas disuaden de la posesión de vehículos en zonas bien conectadas por transporte público, reducen el tráfico privado y priorizan la movilidad peatonal y ciclista", continúa.
Y no solo eso, sino que en Visma, "donde existen manantiales y el nivel freático se sitúa a la altura de las rasantes edificables, la construcción de sótanos para aparcamiento obliga a realizar grandes excavaciones e instalar sistemas permanentes de bombeo de agua subterránea, con elevado consumo energético durante toda la vida útil de los edificios".
El otro cambio afecta a la altura entre pisos, es decir, contando los forjados. Esto es la distancia vertical desde el suelo de un piso hasta el siguiente, incluyendo el espesor del forjado intermedio. El plan de Visma de 2008 establecía una distancia de 2,90 metros. Si se tiene en cuenta que la altura libre por normativa de cada vivienda es de 2,50, quedan 40 centímetros en total para forjados de suelo y techo. Lo que se propone ahora es ampliar esa distancia a un rango de 2,90 a 3,10.
En los últimos años, los cambios en la construcción han hecho que los forjados crezcan para instalar sistemas de ventilación, de aislamiento acústico o suelos radiantes, por lo que es necesario contar con mayores espacios. Esto no afectaría al número de plantas, sino que supondría un incremento de la altura total del edificio.
Estas modificaciones tendrán que pasar por Pleno para su aprobación definitiva.
- El Puerto de A Coruña prevé dragar en Langosteira el equivalente a 37 dunas de Riazor y usar la arena en playas del entorno
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
- 40 años de A Coruña en vídeo: 'La Torre era monte y en A Pasaxe te jugabas la vida
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
- El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos
- El restaurante de A Coruña de un premiado chef que se incorpora a la Guía Repsol: 'La carta celebra el sabor puro del litoral
- El almacén mayorista de A Coruña donde conviven la tradición y la alta costura