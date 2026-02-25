Preparativos en A Coruña para el eclipse solar del 12 de agosto: el Gobierno ya trabaja para recibir el fenómeno en Galicia "en las condiciones más seguras"

Los preparativos del dispositivo de seguridad que se desplegará en A Coruña y el resto de Galicia con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto han comenzado hoy en la ciudad con una reunión presidida por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien ha asegurado que la Administración trabaja para recibir este esperado fenómeno astronómico "en las condiciones más seguras". El Gobierno prevé unos 10 millones de desplazamientos en el conjunto del Estado con motivo de esta cita, que suscita gran interés por aficionados a los eclipses y curiosos en todo el mundo, con plazas agostadas ya en algunos hoteles coruñeses y precios disparados en los alojamientos a lo largo de la geografía coruñesa y gallega.

Antes de una reunión con organismos de la Administración General del Estado y con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Blanco ha explicado que el objetivo del encuentro es para "coordinar" y prepararse para el acontecimiento, en el que Galicia va a ser "uno de los mejores sitios para poder apreciarlo".

El delegado del Gobierno ha subrayado la intención de recibir este fenómeno "en las condiciones más seguras" y para eso el Ejecutivo central trabaja desde junio del año pasado, con actividad sobre "seguridad marítima, seguridad pública y salud".

Los detalles de una cita histórica

El eclipse total solar está previsto en torno a las 20:30 horas del 12 de agosto, por lo que se acercará al ocaso en una fecha en la que además son habituales las perseidas, unas estrellas fugaces nocturnas que también funcionan como un reclamo.

Entre los 10 millones de desplazamientos previstos en el conjunto del Estado, en el caso de Galicia también está programada la llegada de cinco cruceros para observar el eclipse.

Blanco ha avanzado que próximamente habrá otra reunión de coordinación con los grandes municipios, la Federación Gallega de Municipios y Provincias, las cuatro diputaciones y la Xunta.

A nivel local, habrá también en los próximos meses juntas de seguridad en los municipios que sean puntos de observación importantes.