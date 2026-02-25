La coruñesa Russula se asegura la conexión eléctrica para su acería de 1.600 millones en Ciudad Real

La coruñesa Russula ha dado un paso decisivo en el que es, hasta la fecha, el proyecto más ambicioso de sus 40 años de trayectoria. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha adjudicado 500 megavatios (MW) de acceso a la red eléctrica en el nudo de Brazatortas (Ciudad Real) a Hydnum Steel, la sociedad promotora de la nueva planta de acero verde diseñada y dirigida técnicamente por la firma con sede en Agrela.

La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), forma parte del primer concurso de acceso de demanda en determinados puntos de la red de transporte.

En total, el Gobierno ha asignado 928 MW a grandes proyectos industriales que, según sus cálculos, movilizarán 3.105 millones de euros de inversión. Entre ellos figuran iniciativas en Andalucía, Cataluña, Galicia (100 MW para Stellantis Vigo) y Castilla-La Mancha.

Pero el mayor volumen de potencia concedido —más de la mitad del total— corresponde al proyecto vinculado a Russula, que dispondrá de 500 MW para desarrollar en Puertollano una acería de nueva generación.

Inversión de 1.600 millones

La futura planta, con una inversión estimada en 1.600 millones de euros, aspira a convertirse en la primera de la Península Ibérica diseñada desde su origen para producir acero ecológico a partir de energías no fósiles.

La compañía explica que Hydnum Steel producirá 1,5 millones de toneladas de bobina caliente en una primera fase, utilizando chatarra y hierro reducido e incorporando progresivamente hidrógeno verde al proceso para reducir de forma sustancial las emisiones de CO₂. La puesta en marcha está prevista para este año.

La concesión de la capacidad eléctrica era un hito clave. El auge de proyectos asociados a la transición ecológica —desde reconversiones industriales hasta centros de datos— ha tensionado determinados nudos de la red, lo que ha obligado al Ejecutivo a recurrir a concursos competitivos.

En esta convocatoria se han aplicado tres criterios: emisiones evitadas de gases de efecto invernadero, volumen de inversión y fecha de inicio del consumo energético. Se primaron, por tanto, las iniciativas con mayor impacto ambiental positivo y mayor compromiso inversor.

En declaraciones a este periódico el pasado octubre, Ángel López, director de ingeniería de Russula, ya subrayaba la dimensión estratégica del proyecto: «Hydnum Steel es una planta siderúrgica de nueva generación que se construirá en Puertollano. Será la primera planta de la Península Ibérica, y una de las primeras de Europa, diseñada para producir acero ecológico utilizando energías no fósiles». La adjudicación de los 500 MW despeja ahora una de las principales incógnitas técnicas.

Fundada hace casi cuatro décadas

Para la compañía fundada en A Coruña hace 38 años, la acería de Puertollano supone un salto cualitativo. Acostumbrada a ejecutar proyectos en más de 35 países, Russula ha levantado más de 130 instalaciones y se ha especializado en trenes de laminación y soluciones de tratamiento de agua para la industria siderúrgica.

En 2024 facturó 117,8 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 6,4, un 36% más que el ejercicio anterior, con una plantilla que supera los 200 trabajadores.

«Acostumbrados a estar trabajando en proyectos similares en otros países, que ahora te digan que tenemos la oportunidad de hacerlo nosotros aquí, es increíble», afirmaba López en declaraciones a este periódico.

El directivo insistía en que la compañía quiere situarse en la vanguardia de la transformación del sector: «Consideramos que somos un agente relevante en el mundo del acero y debemos liderar su cambio».

Noticias relacionadas

La adjudicación de los 500 MW abre ahora la fase de reactivación de los procedimientos de acceso y conexión ante el gestor de la red. Superado este trámite, el proyecto de Ciudad Real entra en una etapa decisiva para su desarrollo. Este hito supone además consolidar el papel de una ingeniería coruñesa en uno de los mayores proyectos industriales ligados a la transición energética en España y Europa.