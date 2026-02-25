La coruñesa Trison acelera en Europa con la compra de la alemana InfraStor

La tecnológica Trison, con sede en Sada, ha anunciado la adquisición de la alemana InfraStor GmbH, especializada en infraestructuras digitales, señalización digital, automatización de edificios y servicios IT integrados.

La operación refuerza su posicionamiento en Alemania y amplía sus capacidades operativas en Europa Central, uno de los mercados tecnológicos más exigentes del continente.

Con esta incorporación, la compañía coruñesa pasa a operar a través de 23 oficinas en 15 países de Europa, Asia y América. Trison ejecuta una media de 6.500 proyectos anuales en más de 100 países y se mantiene como líder europeo en integración audiovisual por séptimo año consecutivo.

El consejero delegado global de Trison, Alberto Cáceres, destacó que la adquisición es un paso clave en la expansión europea de la compañía y refleja el compromiso de la firma de reforzar su presencia “en mercados que son referentes en innovación y excelencia tecnológica”.

“Alemania es un mercado estratégico para Trison y la experiencia, el talento y la solidez operativa de InfraStor nos permitirán aportar aún mayor valor a nuestros clientes en la región”, reconoció.

Desde la compañía con base en Sada destacan que la integración supondrá una implantación más ágil de proyectos, mayores niveles de servicio y una mayor proximidad a los clientes alemanes y de países vecinos. InfraStor continuará operando desde su actual sede en Kleinostheim.