La Fundación Marta Ortega abre en A Coruña una biblioteca especializada en moda y fotografía

A Coruña cuenta desde este martes con una nueva biblioteca, aunque en esta ocasión privada, puesto que ha iniciado su actividad The MOP Library, especializada en moda y fotografía de moda. Esta apertura, que estará situada en el Muelle de Batería, es una iniciativa de la Fundación Marta Ortega Pérez.

En sus estantes habrá más de 5.500 volúmenes entre libros, revistas y catálogos en los que estudiantes, investigadores y amantes de la moda pueden acceder a la consulta presencial y gratuita de los ejemplares mediante cita previa a través de la web de la Fundación.

Entre las publicaciones que se pueden consultar estarán libros de fotógrafos de relevancia como Richard Avedon, Nan Goldin o Tim Walker, colecciones completas de revistas que han definido la historia de la moda como Vogue Italia, System, Purple, Interview o Self Service, así como catálogos de moda creados por grandes talentos de la dirección de arte y grafismo.

Tal y como defiende la Fundación en una nota de prensa, "los fondos de The MOP Library conforman un archivo único e imprescindible para conocer la historia de la moda desde finales del siglo XX hasta nuestros días que, además, irá ampliándose con la incorporación de más de doscientas referencias nuevas cada año".

The MOP Library / Fundación MOP

Además, también defienden que el procedimiento de solicitud de cita a través de la web de la Fundación MOP es sencillo. "Los usuarios tienen a su disposición online todo el catálogo de la biblioteca, por el que pueden navegar y realizar una selección de un máximo de tres ejemplares para consultar en una sesión presencial de una hora de duración. Los primeros turnos disponibles se ofrecen a partir del 6 de marzo, de lunes a viernes y siempre en sesión de tarde. La edad mínima para acceder al servicio es 16 años", explican.