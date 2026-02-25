La Guía Michelin recomienda desde A Coruña
CaixaBank entrega las distinciones a 63 restaurantes gallegos y 25 asturianos en un acto celebrado en Palexco
«El objetivo tiene que ser el cliente y cocinar bien», apunta el chef Nacho Manzano
La Guía Michelin recomienda restaurantes desde A Coruña, que fue la ubicación escogida ayer para que CaixaBank entregase en Palexco las distinciones a 63 establecimientos gallegos y otros 25 asturianos que aparecen en esa guía. Un acto que, además, contó con la participación de dos referentes de la gastronomía en ambos territorios: Nacho Manzano, chef del restaurante Casa Marcial, con tres estrellas Michelin, y Rafael Centeno, propietario de Maruja Limón y Vértigo, cada uno con una estrella.
Manzano, cuyo restaurante está en Asturias, opinó que estos reconocimientos «nunca pueden ser el fin», puesto que «el objetivo tiene que ser el cliente y cocinar bien» y hacer las cosas «con pasión» para que luego lleguen las estrellas como «añadidura».
Definió el momento actual como «complejo» porque hay que compaginar la calidad y los avances con mantener la clientela, aunque considera que en Galicia y Asturias es más sencillo porque cuentan con «un producto excepcional».
El gallego Centeno, por su parte, defendió que las estrellas Michelin sirven para poner a los locales «en el mapa, es un empujón, una ayuda, que también lleva a que los equipos se motiven», pero coincide en que no deben ser una meta. Como principales retos de la gastronomía de hoy, que ve en «un momento de cambio», situó «retener el talento» y llegar a un control de precios de los menús al tiempo que aumentan los costes.
En esta Guía Michelin 2026 figuran varios restaurantes recomendados en la ciudad de A Coruña: Omakase, Pedra Furada, Miga, Artabria, Bido, Eclectic, NaDo, Salitre y A Espiga. También hay alguno en la comarca, como el Divino Steak House de Culleredo.
35 estrellas Michelin
En Galicia y Asturias hay 35 estrellas Michelin repartidas en un restaurante con 3 estrellas en Asturias, tres con dos en Galicia y 16 gallegos y otros 10 asturianos con una. Como novedades, Galicia sumó este año dos restaurantes con una estrella: Miguel González, en Ourense, y Vértigo, en Sober (Lugo).
Estos reconocimientos los sitúan entre los mejor valorados en la Guía Michelin, que se completa con las recomendaciones entregadas durante esta jornada y los denominados Bib Gourmand. Con 19 reconocimientos de esta categoría en Galicia y otros 3 en Asturias, esta última categoría reconoce a los locales con mejor relación de calidad y precio entre los visitados por los inspectores de la guía. n
