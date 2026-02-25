¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 25 de febrero
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Conferencia de arquitectos
Jorge García Anta y Fernando Eiroa Lorenzo ofrecen esta tarde la charla Ancora imparo. Aínda estou a aprender.
19.00 horas. Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (Federico Tapia, 64)
Ramiro Torres presenta sus poemas
Presentación del libro Hipnose Encarnada. Participan, además del autor, Eva Veiga y Miguel Anxo Fernán Vello.
20.00 horas. Portas Ártabras (Sinagoga, 22)
Charla sobre la situación de Palestina
El abogado palestino Naser Daoud hace un repaso a la situación actual.
20.00 horas. Amnistía Internacional (Rafael Alberti, 5)
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
- El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos
- Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
- El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado
- El almacén mayorista de A Coruña donde conviven la tradición y la alta costura
- Nuevo paso en la ampliación de Alfonso Molina: el derribo del muro de la fábrica de armas