Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Más vuelos en Alvedro durante el cierre de LavacollaNuevo hotel en Vilaboa para el aeropuerto de A CoruñaEntrevista a Juan Copa, técnico del LiceoEroski integra a personas con discapacidad en un nuevo servicio en Betanzos
instagramlinkedin

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 25 de febrero

Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

Conferencia de los arquitectos Jorge García Anta y Fernando Eiroa Lorenzo en el COAG.

Conferencia de los arquitectos Jorge García Anta y Fernando Eiroa Lorenzo en el COAG. / LOC

RAC

Conferencia de arquitectos

Jorge García Anta y Fernando Eiroa Lorenzo ofrecen esta tarde la charla Ancora imparo. Aínda estou a aprender.

19.00 horas. Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (Federico Tapia, 64)

Ramiro Torres presenta sus poemas

Presentación del libro Hipnose Encarnada. Participan, además del autor, Eva Veiga y Miguel Anxo Fernán Vello.

20.00 horas. Portas Ártabras (Sinagoga, 22)

Charla sobre la situación de Palestina

El abogado palestino Naser Daoud hace un repaso a la situación actual.

Noticias relacionadas

20.00 horas. Amnistía Internacional (Rafael Alberti, 5)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents