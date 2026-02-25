¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 25 de febrero

Conferencia de arquitectos

Jorge García Anta y Fernando Eiroa Lorenzo ofrecen esta tarde la charla Ancora imparo. Aínda estou a aprender.

19.00 horas. Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (Federico Tapia, 64)

Ramiro Torres presenta sus poemas

Presentación del libro Hipnose Encarnada. Participan, además del autor, Eva Veiga y Miguel Anxo Fernán Vello.

20.00 horas. Portas Ártabras (Sinagoga, 22)

Charla sobre la situación de Palestina

El abogado palestino Naser Daoud hace un repaso a la situación actual.

Noticias relacionadas

20.00 horas. Amnistía Internacional (Rafael Alberti, 5)