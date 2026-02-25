El mal tiempo escampa en A Coruña y las incidencias se disparan: "Ahora es cuando se revisan y tramitan los daños"

Las consecuencias de las borrascas y temporales en A Coruña no se quedan solo en paraguas rotos. La tregua meteorológica de este fin de semana permite a los coruñeses evaluar los daños de "un invierno duro". Las nubes se marchan, pero dejan tras de sí un reguero de facturas. Aparatos que no encienden. Placas dañadas. Goteras activas. El mal tiempo deja huella, y los profesionales del sector lo confirman: "Las incidencias no aumentaron mucho, aumentaron muchísimo, casi al doble".

Cristóbal, técnico de reparación de electrodomésticos, describe un invierno atípico. "Todos los años suben los avisos en esta época. Este año fue más de lo habitual". En su taller, el teléfono no deja de sonar. "Lo que más averías genera son los rayos", explica. El técnico señala que el aparato que pilla, "lo deshace".

El impacto no distingue entre electrodomésticos: "Lavadoras, neveras, lavavajillas, placas de inducción, secadoras, deshumidificadores..., de todo. Al electrodoméstico que le alcanza un rayo, lo destroza", resume el técnico. Los efectos también alcanzan otros dispositivos domésticos como routers, antenas de televisión y hasta puertas mecánicas de garaje, que semanas atrás dejaron de funcionar a causa de las borrascas y tormentas.

El problema no solo circula por los cables. Desde una correduría de seguros de la ciudad confirman la tendencia al alza. "Este año ha sido mayor", aseguran. Sus cifras hablan solas: de los 170 siniestros del año pasado han pasado a unos 220 en el mismo periodo. "Hay muchísimos siniestros de viento, levantamiento de tejados y, sobre todo, muchas filtraciones de agua de lluvia", detallan desde la oficina.

La mejora meteorológica no implica una caída inmediata de expedientes. "Los avisos llegan ahora con fechas anteriores. Ahora se revisan. Es ahora cuando se tramitan". Aunque el sol asome, el trabajo no frena. "Ahora es cuando los peritos y las empresas de reparaciones empiezan a verificar los daños acumulados desde Reyes y son muchos", aseguran.

La geografía también influye en la factura del mal tiempo. Cristóbal destaca que el daño es "mucho más en el rural que en la ciudad". La razón es sencilla: el estado de las líneas. Mientras en el centro de A Coruña la red está más protegida, en las afueras un "solo rayo puede dejar a toda una vivienda sin electrodomésticos en un segundo".

"Casi un 90% de las incidencias son fraudes"

Aunque Cristobal, que trabaja gracias a partes de seguros, se ha dado cuenta que "casi un 90% de las incidencias son fraudes" que no responden a un daño real causado por el temporal. "Se detecta con facilidad cuando una avería no la provocó un rayo", explica el profesional del sector. Los especialistas revisan las placas y los sistemas de entrada de alimentación, donde la descarga deja señales características. Cuando esas marcas no existen, el informe "rechaza la cobertura".

A pesar del caos, algunos sectores como el de los tejados mantienen la calma. Sebastián, de Tejados 360, considera que el volumen de goteras y urgencias entra dentro de "lo normal en invierno". "Es normal que cuanto más llueva más posibles goteras tengamos, pero como cada invierno", explica.

Para otro servicio de reparación de electrodomésticos en A Coruña, Sat Méndez, los clientes no han aumentado: "Seguimos teniendo el mismo nivel de trabajo que todos los febreros". El responsable lo argumenta que en la ciudad, no hay tantos daños y se encargan "más bien de reparaciones de pequeños aparatos".