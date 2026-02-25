Aena subirá tasas para sufragar la inversión de 50 millones en Alvedro

Aena detalló este miércoles el reparto de inversiones entre las terminales del sistema aeroportuario español entre los años 2027 y 2031. Como adelantó este diario, no habrá ningún proyecto para la ampliación de la terminal pese al aumento de pasajeros durante este periodo. Solo se actuará en las instalaciones para mejorar la operativa de los vuelos fuera del espacio Schengen (solo Londres está en este caso ahora mismo) y el campo de vuelo. En total son 50 millones de euros, una cifra similar a la de Peinador y la mitad de lo previsto en Lavacolla. Al igual que en el resto de aeropuertos, habrá una subida de las tasas por pasajero que se cobra a las aerolíneas para compensar los trabajos.

“Para acometer esta gran obra inversora”, justifican la entidad, ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa hasta los 25 céntimos, “que se quedaría en 10 céntimos en caso de aplicarse los incentivos”. Es la misma subida que se aplicará a los aeropuertos de este tamaño, que las aerolíneas suelen repercutir en el pasajero. En el quinquenio, según el documento presentado este miércoles por Aena, los 50 millones se repartirán entre la actuación en la terminal, un nuevo edificio para los bomberos y actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, con el “aumento de ancho de franja y mejoras en las ayudas visuales”.

Noticias relacionadas

Crecimiento por encima de las previsiones

Aena sigue sin abordar la ampliación de la terminal, que ya figuraba en el plan director de Alvedro de 2018. En el anterior Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), de 2022 a 2026, Aena calculaba que A Coruña tendría menos de un millón de pasajeros. Cerró 2024 con 1,23 millones y 2025 con 1,29 millones. Por ahora, el aeropuerto coruñés sigue con buenos datos, pues por la terminal pasaron 98.242 pasajeros en enero, lo que supone un incremento del 4% respecto al mismo mes del 2025.