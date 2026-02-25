El juicio por el caso de Yoel Quispe comenzará el 1 de junio

El juicio en A Coruña por el crimen de Yoel Quispe Gómez, el joven que murió de una puñalada en la madrugada del 24 de diciembre de 2023 en la calle Sinfónica de Galicia, ya tiene fecha. Comenzará el 1 de junio con la declaración de los tres acusados, que se sentarán en el banquillo por presunto delito de asesinato, según la calificación de los hechos. Los imputados pueden acogerse a declarar de últimos. En el proceso también testificará la madre del joven que falleció de forma violenta aquella madrugada de Nochebuena del 2023.

El Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña dictó en septiembre pasado la apertura del juicio oral en la Audiencia Provincial sobre este caso, en el que estima que los tres acusados deben ser encausados por asesinato, aunque uno de ellos como cooperador necesario y otro como encubridor. En su escrito de acusación, la Fiscalía solicita 14 años de prisión y cinco de libertad vigilada para el acusado de ser el autor de la puñalada por un delito de homicidio, mientras que defiende el sobreseimiento de las causas abiertas contra los otros dos implicados.

La familia de Yoel consiguió finalmente a través de dos acusaciones particulares que representan al padre y a la madre que los tres principales implicados en los hechos sean juzgados por asesinato, frente a la tesis de la Fiscalía, que solo pide esa calificación para quien se considera autor material del apuñalamiento y que se encuentra en prisión provisional. Las dos acusaciones particulares reclaman 25 años de prisión para el presunto agresor, más de 10 de libertad vigilada en el caso de la de la madre y cinco en la del padre. Igual pena se propone para el acusado de cooperador y 15 más 10 de libertad vigilada para el supuesto encubridor por parte de la madre y tan solo tres de prisión por la representación del padre.