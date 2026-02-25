Las nuevas farolas de los Cantones en A Coruña

La reforma de los Cantones en A Coruña avanza. Los operarios están colocando las nuevas farolas en el entorno del Obelisco. También se abrió una zona ya asfaltada y se colocaron los antiguos bancos.

Esta actuación arrancó en marzo de 2025, con una previsión de 20 meses de obras que costarán unos 7,4 millones e incluyen peatonalizar Entrejardines y ampliar el carril bici.