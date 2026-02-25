El PP pide explicaciones en el pleno municipal de A Coruña por la falta de avances en Alvedro y Alfonso Molina

El Partido Popular preguntará en el pleno municipal de marzo por las gestiones del Gobierno local para acelerar obras y proyectos del Estado como la reforma de Alfonso Molina y la mejora del aeropuerto de Alvedro. El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, afirma que la respuesta es que «no ha hecho nada» y reclama que «acabe el maltrato» a la ciudad, con «retrasos e inejecución de inversiones».

Para el PP, el Estado acumula muchas «promesas incumplidas» sobre el aeropuerto, y en los próximos meses finalizan contratos promovidos por el Concello para financiar enlaces sin que haya salido un concurso para sustituirlas. La conexión ferroviaria a la ciudad, para el grupo, acumula problemas «alarmantes» y Lorenzo ve «intolerable» que el Ayuntamiento no reclame al Gobierno central. Sobre la obra de Alfonso Molina, estatal, indica que debía haber acabado en enero y la alcaldesa «no hizo nada» para que se cumplieran los plazos.