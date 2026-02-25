Rosalía, Begoña Caamaño e Pandora, unidas no musical da Escola de Imaxe e Son na Coruña
O centro presenta ás 11:30 da mañá do día 26 febrero
A historia das mulleres contouse con moitas versións, non todas positivas. Nas táboas do Fórum Metropolitano da Coruña está a piques de xurdir un novo testemuño. Circe ou Pandora toman o protagonismo para relatar os feitos segundo a súa visión, seguindo a liña da autora Begoña Caamaño, homenaxeada este ano coas Letras Galegas.
Os ciclos de Iluminación, Son, Realización e Produción da Escola de Imaxe e Son (EIS) da Coruña presentan ás 11.30 horas a única sesión da obra de teatro musical Culpables de ser, un xiro sobre o xeito no que se narraron os mitos femininos.
“Todos os anos, o proxecto final da nosa formación na escola é un musical dedicado á persoa protagonista das Letras Galegas. Begoña Caamaño escribiu Circe ou o pracer do azul e intentamos amosar esa outra cara. É dárlle un xiro ao punto de vista. A nosa idea é que non fose o de sempre. A decisión deste texto chegou desde o ciclo de Realización”, explica Uxía Lata, unha das responsables da comunicación do evento.
En Culpables de ser, as protagonistas dos antigos mitos de Pandora, Eco, Medusa, Dafne ou Circe intercálanse para dar voces ás mulleres fóra do personaxe. A peza nárrase arredor de Temis, deusa da Xustiza, que escoita os relatos en voz das afectadas. Reclaman reparación.
O libreto é totalmente orixinal e incorpora unha posta en escena acorde. A música, pese a non ser orixinal, inclúe versións en galego de recoñecidos temas, como A ningún hombre de Rosalía.
Unha soa representación, un só ensaio
Arriscan todo a unha única representación, pero tamén a un só ensaio conxunto. Os problemas de infraestrutura condicionaron tanto a preparación como a estrea do material. Segundo informa Lata, esta promoción é a primera en carecer por completo dun espazo dentro das instalacións do EIS, xa que se atopan en obras desde hai dous cursos. Agradecen o apoio do Fórum Metropolitano e reivindican ter espazo no centro que os forma para realizar actos así.
"Estamos limitados. Saímos peor formados pola falta de servizo e tivemos menos oportunidades de aprender a manexar espazos deste tipo, máis grandes que un plató", expón.
A obra Culpables de ser chega á súa estrea con moito nervio entre os seus creadores. O feito de ensaiar de xeito parcial condicionou o traballo con actrices e de coordinación entre elementos, en especial relacionados co tamaño da sala. "Pasamos por un esforzo grandísimo. Todo este tempo de traballo por separado, sen poñer ideas en común... Estamos aínda correndo dun lado para outro", resolve Uxía Latas.
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
- El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos
- Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
- El bar de A Coruña que sobrevive 70 años después: 'Mantengo la misma carta con papel grapado
- El almacén mayorista de A Coruña donde conviven la tradición y la alta costura
- Nuevo paso en la ampliación de Alfonso Molina: el derribo del muro de la fábrica de armas