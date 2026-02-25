El tiempo en A Coruña según la Aemet: vuelven los paraguas, pero solo a ratos

La tregua de lluvia ha tocado a su fin. Cinco días ha durado la ausencia de precipitaciones en A Coruña y en el resto de Galicia... hasta hoy. Este miércoles 25 de febrero volveremos a ver capuchas y paraguas, y regresan también los avisos por fenómenos costeros, con aviso amarillo en todo el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra por olas de hasta 5 metros.

A menos de un mes del inicio de la primavera, Galicia atravesará durante lo que queda de esta semana una situación de tiempo cambiante, a juzgar por el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para A Coruña.

Hoy será previsiblemente un día con dos caras: durante la primera mitad de la jornada se esperan chubascos intermitentes, y ya por la tarde disminuye la probabilidad de lluvias, así que se abrirán algunos claros. Meteogalicia también recoge en sus previsiones este cambio de tiempo que hoy trae precipitaciones al noroeste gallego.

Mañana jueves, día 26, la Aemet prevé una mayor estabilidad atmosférica: será un día con algunas nubes, sin precipitaciones, ya sin aviso amarillo en la costa. El viernes día 27 vuelven los chaparrones, por lo menos durante la mañana, debido al paso de un frente lluvioso que afectará a Galicia; ya por la tarde la Aemet no descarta la apertura de claros. Meteogalicia sin embargo no descarta que las lluvias intermitentes persistan durante toda la jornada.

Avance del tiempo para el fin de semana en A Coruña

¿Y cómo viene el fin de semana? La Aemet no prevé lluvias en A Coruña ni el sábado ni el domingo, así que febrero se despedirá con Galicia bajo la influencia de las altas presiones y marzo arrancará también con estabilidad atmosférica, al menos el día 1 durante la jornada dominical. A partir del lunes día 2 Meteogalicia ya avisa de que el noroeste gallego atravesará una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, con tiempo cambiante y descenso de las temperaturas.