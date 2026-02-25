La Xunta se defiende ante las protestas de los colegios de A Coruña y apela al Concello: "Non buscamos unha política de confrontación"

"Queremos ser moi claros e trasladar que estamos a realizar un importante esforzo nos institutos de educación secundaria e nos centros de Formación Profesional en remodelacións, ampliacións e tamén en reformas integrais", alegaba la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, en el almuerzo informativo convocado el miércoles, 25 de febrero, en los Nuevos Ministerios de A Coruña, en respuesta al malestar de la comunidad educativa con relación a la situación de las escuelas públicas de la ciudad. Este sábado, 28 de febrero, las Anpas de los colegios coruñeses convocan una movilización para reclamar una "planificación real y eficacia administrativa". Proclamando que la educación pública "es futuro", las Anpas son firmes: "No pedimos privilegios, pedimos derechos". Ofrecen al Concello firmar un protocolo de colaboración.

"Trátase dun investimento moi planificado con datos obxectivos e actuacións concretas", explica do Campo con relación al Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica. El objetivo es garantizar que alumnado y profesorado tengan "unhas instalacións seguras e en boas condicións". Muchas de las problemáticas estructurales en centros educativos que denuncian las asociaciones de madres y padres de alumnos se agravaron, según justifica do Campo, por las continuas lluvias: "Vivimos uns últimos meses especialmente complicados dende o punto de vista meteorolóxico; os temporais rexistrados tiveron unha incidencia moi importante en moitas escolas de toda Galicia, o que nos obrigou a actuar con urxencia e priorizar ese tipo de actuacións". 5,2 millones de euros fueron destinados a reparaciones en 19 centros educativos gallegos por este motivo, 10 de los cuales son coruñeses.

Colaboración en el reparto de competencias

"A preocupación máis relevante da cidade de A Coruña céntrase nos centros educativos de educación infantil e primaria", aclara do Campo, aduciendo que "a competencia en materia de mantemento e conservación destes centros correspóndelle ao concello. Non o dicimos nós, así o establece a normativa vixente". Solicita que cada Administración debe asumir sus responsabilidades: "A Xunta está claro que está a cumprir coas nosas competencias, pero cando non se realizan de maneira axeitada esas tarefas de conservación e mantemento por parte doutras Administracións, é cando poden xurdir problemas maiores, incluso problemas estruturais". Resume su petición en "responsabilidade institucional, colaboración, rigor e solucións", y afirma que no se trata de lanzar "mensaxes cruzadas" ni de generar confrontación, "porque iso non o entenderían nin as familias nin tampouco a comunidade educativa".

Antes de pasarle la palabra al secretario general técnico de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Manuel Vila, do Campo lamentó que el Gobierno central --que no tiene competencias en Educación, que recaen la Xunta-- "tampouco está a colaborar neste ámbito" como consideran necesario. Desde el año 2021, "a Xunta está solicitando ao Goberno central un plan estatal de infraestruturas educativas". Pidieron una rebaja del IVA en las reformas de escuelas, e instaron a que en los fondos Next Generation destinaran una partida a estas actuaciones, "tendo en conta a elevada antigüidade que teñen non só os centros de Galicia, senón todos os centros de toda España".

Vila continuaba el discurso asegurando que la respuesta se encuentra en la "corresponsabilidade" entre Administraciones, y trasladó que el objetivo del encuentro era "comunicar ás familias e á sociedade cal e o contexto no que se traballa nas infraestruturas educativas de Galicia, e de A Coruña en particular". Acreditó que la ley reguladora de las Bases del Régimen Local "establece como competencia propia dos concellos a conservación, mantemento e vixilancia dos edificios de titularidade local destinados a centros públicos de educación infantil, educación primaria e de educación especial", reflejado, asimismo, en la disposición adicional 15ª, punto dos, de la Ley Orgánica de Educación. El resto sería competencia de la Xunta.

"Non buscamos unha política de confrontación, nós estamos por solucionar os problemas", defendía Vila. Comenta que la situación en Galicia se diferencia a la del resto de España: "Temos unha planta educativa de centros con moita antigüidade, son centros que teñen, a maioría, entre 40 e 50 anos. En Galicia temos 1.600 edificios de planta educativa, o que vén sendo 12 quilómetros cadrados de edificación educativa. A cidade de A Coruña ten 35 quilómetros cadrados; un terzo de A Coruña estaría ocupado por instalacións educativas".

En el Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica, comenzado en 2021 y que continuará hasta 2028, se detalla el presupuesto para las partidas destinadas a cada escuela. "Ata agora fixemos 3.000 actuacións de distinto calado", priorizando unas sobre otras en función de los recursos existentes. "Cando é unha gran actuación, ese tipo de obra elévase dende os Servizos Centrais de Consellería. Cando se trata dunha actuación máis pequena, realízase a través das direccións territoriais", aclara Vila. Añade que el mantenimiento ordinario de un centro, "a conservación do edificio", corresponde a los concellos —arreglo de goteras, humedades leves, sustitución de enchufes, reparación de aseos, mantenimiento de calefacción y calderas, limpieza del centro, etc.—.

Teniendo previstas nuevas intervenciones, Vila traslada que ya han llevado a cabo algunas de especial importancia, como la del Centro Integrado de Formación Profesional Ánxel Casal o el colegio Ramón Menéndez Pidal.

La importancia de mantenimientos preventivos

La subdirectora general de Construcciones y Equipamientos, Rosa Soñora, recalcó la especial importancia de realizar "mantementos preventivos", poniendo de ejemplo lo ocurrido en el CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez, donde sospechan que la falta de limpieza de canalones provocó humedades en la fachada y aulas. "Se se produce acumulación de basura e non se limpan anualmente os canalóns, cando temos estas situacións de trombas de auga, moitos litros de golpe, prodúcense desbordamentos".

Una de las principales patologías que aparecen en consecuencia son "desprendementos, empapan formigóns, reventan, aparecen fisuras en fachada, e esa humidade trasládase ás aulas e vemos desconchados". Soñora insiste en que "se eses mantementos preventivos se fan cada ano, como debe ser, estas patoloxías redúcense moitísimo", evitando futuras inversiones de gran calibre. Las familias del colegio salieron a la calle en dos ocaciones como protesta por estos desperfectos: "Llueve dentro de las aulas", protestaba una de las madres.

Manuel Vila remataba transmitiéndole a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, la disponibilidad de la Xunta para "a sinatura dun protocolo xeral de colaboración, que teña por obxecto establecer dun modo coordinado e cooperativo as bases para seguir mellorando a infraestrutura educativa". "As dúas administracións somos responsables", declara.