Las comunidades escolares de A Coruña se preparan para la protesta de este sábado: "La situación de la escuela pública ya no admite más parches ni demoras"
Alumnos del colegio Prácticas prepararon este jueves pancartas que lucirán junto a sus padres
La Federación de Asociaciones de Madres y Padres (Anpas) y colegios de centros educativos públicos de la ciudad y de la provincia de A Coruña se manifestarán este sábado 28 de febrero para denunciar lo que califican como "abandono estructural" de la escuela pública y reclamar una planificación real y recursos suficientes que garanticen una enseñanza pública de calidad. Alumnos del colegio Prácticas prepararon este jueves pancartas que lucirán junto a sus padres en la protesta. La movilización partirá de la plaza de Ourense, desde donde discurrirá hasta O Parrote.
Familias y alumnos del colegio (CEIP) de Prácticas llevan meses saliendo a la calle para protestar por el deterioro del centro. Este malestar en la ciudad también se ha hecho palpable en las protestas del centro Cidade Vella y más reciente en el Wenceslao Fernández Flórez, entre otros.
Protesta de cerca de 200 centros públicos
La movilización cuenta con el apoyo de alrededor de 200 Anpas federadas, lo que representa aproximadamente el 50% de las Anpas de la provincia. Según los datos manejados por la Federación, esta convocatoria representa a comunidades educativas de cerca de 200 centros públicos (CEIP, IES, EEI, CRA, CPI y CEE) y abarca entre 62.000 y 65.000 alumnas y alumnos, alrededor de la mitad del alumnado de la red pública provincial.
La protesta surge tras el análisis de la situación en los centros de la ciudad de A Corñua y la recogida de datos acercados por las propias comunidades educativas, que señalan problemas de infrafinanciación, falta de recursos humanos, deficiencias en las infraestructuras y carencias en la atención a la diversidad.
Desde la Federación señalan que las familias "de los centros educativos públicos nos movilizamos porque la situación de la escuela pública ya no admite más parches ni demoras. El que durante años fueron incidencias aisladas se convirtieron en un problema estructural que afecta directamente al derecho de las niñas y de los niños a recibir una educación pública de calidad, inclusiva, segura y equitativa".
Miguel Lorenzo insta a Rey a coordinarse con la Xunta
El portavoz del Grupo municipal Popular de A Coruña, Miguel Lorenzo, insta a Inés Rey a firmar el protocolo propuesto por la Xunta para coordinar las actuaciones en colegios públicos: “Instamos al Gobierno municipal a firmarlo cuanto antes porque no hay que buscar la confrontación y sí que cada administración asuma sus competencias”.
El documento serviría, según explica el PP, para "precisar que actuación corresponde a cada administración". En la actualidad existen discrepancias sobre quién tiene que acometer las obras, ya que la labor de mantenimiento corresponde a los ayuntamientos y las grandes obras a la Xunta. El gobierno autonómico culpa al Concello de "falta de mantenimiento", mientras que el Concello señala que "los centros con 25 años de antigüedad no pueden sostenerse únicamente con parches".
