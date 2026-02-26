BiciCoruña completa su segunda fase con la instalación de su 79ª base

BiciCoruña continúa con su expansión y ha llegado este jueves al hito de las 79 bases distribuidas por la ciudad. Esta última base, instalada en la Estación Intermodal, pone punto y final a lo que el Concello ha denominado segunda fase de expansión del servicio municipal de alquiler de bicicletas. Esta estación se sitúa en la avenida da Sardiñeira y estará situada al lado de donde se instalará la terminal de autobuses en cuanto se traslade.

Esta nueva base busca ampliar el abano de alternativas para desplazarse hasta la terminal de San Cristovo, donde también hay otra situada delante de la estación de tren y otra en la zona de Lonzas que actualmente da servicio a la estación provisional.

Aunque en 2024 el Concello indicaba que esta segunda fase llegaría a las 85 bases, ahora da por terminada esta expansión con las 79 estaciones de anclaje de bicicletas.

"En el año 2022 contábamos con 23 bases, aproximadamente la tercera parte de las que disponemos ahora. Con la renovación del servicio no solo hubo avances substanciales en la captación de las personas usuarias, sino que también se hizo posible la llegada de BiciCoruña a otros distritos donde anteriormente no existía", indicó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.

En una nota de prensa difundida a los medios, el Concello resalta que en los últimos meses se han puesto en marcha nuevas bases en barrios que hasta ahora no disponían de este servicio como San Pedro de Visma, Palavea o Xuxán que ya están conectadas con el servicio.

Un gran debe

El servicio municipal de BiciCoruña batió en el pasado año 2025 su récord histórico de usos, con un total de 1.728.835, lo que supuso un incremento de 385.382 respecto al 2024. Además, tras esta segunda expansión, se han activado un total de 1.456 anclajes en las 79 bases y se han puesto a disposición de los usuarios 650 bicicletas, de las cuales 410 son con asistencia eléctrica.

Para el ejecutivo local, las necesidades están cubiertas en la ciudad. Sin embargo, en una rueda de prensa hace dos semanas, la concejala reconocía que “cuando remate la urbanización de Visma habrá que colocar alguna estación allí”, pero, de momento, “las necesidades están cubiertas”.

Sin embargo, uno de los debes más evidentes del servicio es la falta de cobertura en los campus universitarios. En esa comparecencia del día 9, la alcaldesa, Inés Rey, indicaba que "no se llegó a instalar porque no son terrenos municipales” y porque “las alternativas de transporte deben coordinarse con la Universidade para que sean realmente efectivas”. En su opinión, poner una base en el campus “no daría un servicio efectivo porque si tenemos miles de alumnos y cientos de profesores, una base con seis, quince o veinte bicis no va a solventar la comunicación”.