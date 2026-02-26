Los bomberos de A Coruña acuden por un aviso de incendio de vivienda en la calle Santo Tomás

Los bomberos de A Coruña acudieron en la mañana de este jueves a la calle Santo Tomás, en Monte Alto, por una alerta de incendio de vivienda. El aviso se recibió a las 10.48 horas y a las 11.30 horas permanecían desplegados.

Pocos minutos después, alrededor de las 11.40h, los Bomberos han acudido también a la calle Francisco Catoira para una comprobación por otro aviso de incendio.

Noticias relacionadas

*EN AMPLIACIÓN