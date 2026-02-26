Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos de A Coruña acuden por un aviso de incendio de vivienda en la calle Santo Tomás

Acudieron a la calle de Monte Alto en torno a las 11.00 horas y alrededor de las 11.40 recibieron otro aviso para una comprobación por otro aviso de incendio en Francisco Catoira

Bomberos de A Coruña durante una intervención.

Bomberos de A Coruña durante una intervención. / Casteleiro

Enrique Carballo

Los bomberos de A Coruña acudieron en la mañana de este jueves a la calle Santo Tomás, en Monte Alto, por una alerta de incendio de vivienda. El aviso se recibió a las 10.48 horas y a las 11.30 horas permanecían desplegados.

Pocos minutos después, alrededor de las 11.40h, los Bomberos han acudido también a la calle Francisco Catoira para una comprobación por otro aviso de incendio.

*EN AMPLIACIÓN

