Cambio en los pisos municipales de Pontejos en A Coruña: serán para entidades sociales y no para demandantes de vivienda

Los pisos del edificio de propiedad municipal situado entre las calles San Agustín y Marqués de Pontejos se destinarán a entidades sociales, aunque en primer lugar se dijo que serían para demandantes de vivienda.

La alcaldesa avanzó esta información en una entrevista en una radio local lo que propició una pregunta al respecto por parte del BNG. La concejala nacionalista, Avia Veira, considera que “llama la atención que esta decisión no fuera acordada en ningún órgano de decisión municipal ni del EMVSA, a la que el Gobierno local le encomendó la gestión del Banco Municipal de Viviendas". En el mes de enero, los nacionalistas preguntaron por la redacción de las bases para la adjudicación de los pisos.

Gran demanda de las entidades sociales

A preguntas de este medio sobre esta cuestión, fuentes municipales señalan que "existe una demanda muy grande pro parte de las entidades del tercer sector especializadas en el ámbito de la discapacidad". Una cuestión que ha llevado al Concello a tomar la decisión de ceder estas cinco viviendas a estos organismos.

"El proyecto prevé que diferentes entidades participen en la gestión y acompañamiento de las personas usuarias en los pisos, generando un ecosistema de apoyo adaptado a distintas necesidades", explican desde el Gobierno local.

"No solucionan el problema de vivienda en la ciudad"

El Concello considera que "cinco pisos aportan mucho a estas entidades, pero por si solos no solucionan el problema de la vivienda en la ciudad". Por ello, el Gobierno local recuerda que están construyendo 50 pisos en Xuxán que sí serán para vivienda social, además de ceder suelo a la Xunta y al Ministerio para la construcción de más viviendas.

El inmueble, que albergará cinco viviendas fue objeto de una reforma con un presupuesto de 1,6 millones de euros. La empresa Ogmios tuvo que ampliar el plazo de ejecución de los trabajos por los retrasos producidos por la necesidad de instalar andamios en los patios de luces, por las inclemencias atmosféricas y por la dificultad para contratar mano de obra especializada.