Cambio en los pisos municipales de Pontejos en A Coruña: serán para entidades sociales y no para demandantes de vivienda
El Concello señala que "cinco pisos aportan mucho a estas organizaciones, pero por si solos no solucionan el problema de la vivienda en la ciudad"
Los pisos del edificio de propiedad municipal situado entre las calles San Agustín y Marqués de Pontejos se destinarán a entidades sociales, aunque en primer lugar se dijo que serían para demandantes de vivienda.
La alcaldesa avanzó esta información en una entrevista en una radio local lo que propició una pregunta al respecto por parte del BNG. La concejala nacionalista, Avia Veira, considera que “llama la atención que esta decisión no fuera acordada en ningún órgano de decisión municipal ni del EMVSA, a la que el Gobierno local le encomendó la gestión del Banco Municipal de Viviendas". En el mes de enero, los nacionalistas preguntaron por la redacción de las bases para la adjudicación de los pisos.
Gran demanda de las entidades sociales
A preguntas de este medio sobre esta cuestión, fuentes municipales señalan que "existe una demanda muy grande pro parte de las entidades del tercer sector especializadas en el ámbito de la discapacidad". Una cuestión que ha llevado al Concello a tomar la decisión de ceder estas cinco viviendas a estos organismos.
"El proyecto prevé que diferentes entidades participen en la gestión y acompañamiento de las personas usuarias en los pisos, generando un ecosistema de apoyo adaptado a distintas necesidades", explican desde el Gobierno local.
"No solucionan el problema de vivienda en la ciudad"
El Concello considera que "cinco pisos aportan mucho a estas entidades, pero por si solos no solucionan el problema de la vivienda en la ciudad". Por ello, el Gobierno local recuerda que están construyendo 50 pisos en Xuxán que sí serán para vivienda social, además de ceder suelo a la Xunta y al Ministerio para la construcción de más viviendas.
El inmueble, que albergará cinco viviendas fue objeto de una reforma con un presupuesto de 1,6 millones de euros. La empresa Ogmios tuvo que ampliar el plazo de ejecución de los trabajos por los retrasos producidos por la necesidad de instalar andamios en los patios de luces, por las inclemencias atmosféricas y por la dificultad para contratar mano de obra especializada.
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- La Coruña que no fue y el plan que preveía 500.000 habitantes: 'La ciudad sería más ordenada y con más zonas verdes
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
- El fenómeno viral de los 'therians' aterriza en A Coruña: se reunirán este viernes para hacer 'juegos' y 'saltos
- Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
- El sol regresa a A Coruña, que saldrá de los temporales sin récord de lluvias
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos