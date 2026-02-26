El Concello y los Franco se verán en los juzgados por la recuperación de la Casa Cornide

El Concello de A Coruña y los descendientes de Franco se verán en los juzgados por la devolución de la Casa Cornide. El Ayuntamiento llevará a Pleno el acuerdo para personarse en el recurso de la familia del dictador contra la desestimación presunta de la reclamación administrativa sobre solicitud de caducidad y archivo del expediente. Primero pasará por la comisión este viernes, para informar a los grupos municipales.

Fue el pasado 9 de junio cuando los Franco presentaron la solicitud para declarar la caducidad del proceso de la recuperación de la Casa Cornide. Se refieren a los trámites que está realizando el Concello para devolver este palecete barroco de la Ciudad Vieja al patrimonio público. Fue a través de una subasta del Ayuntamiento en 1962 por la que Pedro Barrié de la Maza adquirió el edificio para luego vendérselo por un precio simbólico a Carmen Polo, esposa de Franco. Desde entonces, la familia del dictador es la propietaria.

Tras la declaración del palacete como Bien de Interés Cultural, el Concello tiene pendiente inciar el proceso judicial para reclamar su titularidad. En septiembre del año pasado, la alcaldesa, Inés Rey, indicó que el procedimiento para que pase al patrimonio municipal es "jurídicamente más complejo" que el caso del pazo de Meirás. Detalló que necesitan contar con informes de los ministerios de Hacienda y Educación para hacer una revisión de oficio y anular la "teórica subasta".

Antes de que eso ocurra, el Concello y los Franco ya se enfrentarán en los juzgados por el mismo inmueble pero distinto asunto. Ante la desestimación municipal de la reclamación para archivar el expediente, la familia del dictador ha interpuesto un recurso, promovido por Jaime Martínez-Bordiú Franco, uno de los nietos del dictador. El Ayuntamiento acordará personarse.

Un BIC abierto al público

La Casa Cornide fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2023 --de forma provisional desde 2021--, por lo que, según la Ley, los Franco están obligados a abrir al público el palacete al menos cuatro días al mes. No obstante, pasaron años hasta que eso fue posible. La Xunta llegó a abrir expediente a la familia del dictador por desatender sus obligaciones.

Fue el 4 de agosto de 2025 cuando se abrieron las puertas de este inmueble. La alcaldesa, Inés Rey, el historiador Alfredo Vigo Trasancos, autor del exhaustivo informe sobre el inmueble que dio pie a que fuese declarado Bien de Interés Cultural (BIC), el portavoz del BNG en María Pita, Francisco Jorquera, y Rubém Centeno, en representación de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, fueron los primeros en entrar a la Casa Cornide, que abre solo los lunes, en horario de 9.00 a 13.00 horas. El aforo está limitado a 5 personas por hora y día de visita. Las reservas se pueden hacer a través de su página web.

En su interior, no obstante, no hay nada. Está prácticamente vacía. Jaime Martínez-Bordiú atribuyó en su día el vaciado total del inmueble a "problemas de humedad", entre otras coyunturas. "En esa casa ya no pasamos tiempo. Tuvimos que vaciarla por problemas de humedad, se hicieron obras y, tras el fallecimiento de mi madre, repartimos las pertenencias como es habitual", comentó en un acto en Madrid.

El edificio estuvo incluso en portales de venta de vivienda. Una inmobiliaria publicó un anuncio de la Casa Cornide con un precio de 3,5 millones de euros, aunque la oferta apenas estuvo unas horas en la web de Idealista. Describía el edificio como "exclusiva propiedad de 1900" y se referenciaban dos reformas en los últimos años. Una primera, del año 1964, se trata de la encargada por Carmen Polo una vez adquiere la propiedad, y una segunda, fechada en 2018.

El BNG y los colectivos memorialistas han pedido en varias ocasiones al Concello que agilice los trámites para proceder a la recuperación del inmueble.