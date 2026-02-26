Estefanía Padullés, en A Coruña: "Quería hablar de la angustia que sientes del paso de la adolescencia a la madurez"

¿Cómo ha sido ese salto de la literatura infantil a la novela? ¿Era algo que ya tenía planeado?

Pues ha salido la oportunidad y la he cogido al vuelo. Con la escritura me pasa un poco lo mismo que con la ilustración o el dibujo, es una manera de expresarme desde siempre. Creo que lo de escribir es, en gran parte, gracias a leer. Del acompañamiento que tenía yo con la lectura, me empezó a salir natural. También pienso que este era el momento en que yo estaba madura como para hacer un proyecto así. A lo mejor yo hubiera pensado a los 20 años que sí que era capaz, si hubiera tenido la oportunidad de escribir un libro, pero no habría sido lo mismo ni mucho menos. Ahora era el momento y Hércules me ha dado la oportunidad.

La protagonista de Memoria de sombra y bosque vive en un centro de menores. ¿Por qué abordar esta realidad?

La historia central de lo que yo quería hablar es el trastorno mental y, sobre todo, esta angustia que sientes del paso de la adolescencia a la madurez. Aunque no es con lo que hay que quedarse de la historia, sí que me pareció buena idea ubicarla en un centro de menores, que la protagonista llevara ese bagaje. Fue a raíz de hablar con un amigo que trabajó ahí mucho tiempo. Me llamó muchísimo la atención los prejuicios que tenemos y lo diferente que puede ser de lo que nos han mostrado. Pensaba «qué equivocados estamos». Entonces indagué más y me documenté. En el libro, las cosas que parece que no pueden ser son las que han sucedido de verdad. Quería hablar sobre todo de la dificultad de la adolescencia y con este trasfondo.

¿Esa incertidumbre de ‘qué va a ser de mi vida’ se agrava en infancias y adolescencias difíciles?

Sí, sí. En este sentido, yo intenté ser muy honesta. Quería hacer una novela intensa. Al venir de la literatura infantil, pensé «quiero hacer otra cosa». Pero para no pecar de intensa, intenté ser muy honesta.

Lo que deja claro es que le gusta el terror.

Sí. La novela mezcla muchos géneros, pero cuando estaba escribiendo, iba tirando a terror. Me salía muy de dentro y lo disfrutaba mucho. También vas descubriendo cosas como artista. También al dibujar. El terror me motivaba mucho. Quizá también por intensidad.

¿Debería existir o existe una responsabilidad colectiva para con la salud mental de los menores?

Yo creo que lo estamos haciendo bastante mal como sociedad. Es la sensación que yo tengo. Cada vez estamos más confundidos, estamos dejando que los menores se eduquen no se sabe cómo. A mí todo esto de las redes sociales, esta especie de pantallita de mundo alternativo, de Matrix y así, me afecta mucho, me es muy perjudicial. Y me lo imagino en la adolescencia... Es como un cóctel explosivo. A mí la lectura me ha ayudado mucho, porque es una cosa lenta, en la que tú vas entrando despacito, ponderando y así... También me ha ayudado mucho la naturaleza. Lo de las redes me parece un bombardeo exterior que no te deja ni pensar. Ahí también entra los trastornos de la alimentación. A lo mejor hace unos años era una cosa rarísima hablar de esto y ahora está a la orden del día.