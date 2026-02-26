¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 26 de febrero

Gómez-Ulla habla sobre la miopía en la infancia

18.30 horas. El profesor explicará esta tarde cómo prevenirla y controlarla para frenar su progresión. La entrada es libre.

Real Academia de Medicina (Durán Loriga, 10)

Conferencia sobre salud mental e IA

19.00 horas. El investigador y profesor Pere Castellví Obiols ofrece la charla IA y Salud Mental: ¿Aliada o amenaza para la adolescencia?. Más información.

Afundación (Cantón Grande)

Concierto gratuito en Capitanía

19.00 horas. La Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrece un concierto gratuito.

Palacio General de Capitanía (Plaza Constitución, 5)

Proyección de ‘A terra por gañar’

19.30 horas. Tras la proyección habrá un coloquio en el que participará el actual presidente de Adega, Manuel Soto.

Asociación As Atochas- Monte Alto (Parque de Marte)

Proyección de ‘Maspalomas’

20.00 horas. Antes de su paso por los Goya, el público podrá ver en pantalla grande la película de José Mari Goenaga y Aitor Arregi.

Teatro Colón (Avenida Marina, 7A)

Noche de música en la Mardi Gras

21.00 horas. Concierto de la banda catalana Salvana, que presenta Reversia. Abrirán la noche Candy’s Freckles.

Mardi Gras (Travesía Torre, 8)