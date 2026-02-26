Judeline dará un concierto en A Coruña este verano

El Parque de Santa Margarita acogerá este verano el concierto en A Coruña de una de las artistas más relevantes del panorama musical actual. Tras agotar las entradas para su espectacular concierto en Movistar Arena de Madrid y para esta noche en Palau Sant Jordi de Barcelona, Judeline aterrizará el próximo mes de agosto en A Coruña.

La cantante andaluza, cuya propuesta trasciende géneros desde la raíz, ha cautivado tanto al público como a la prensa internacional (Pitchfork, Rolling Stone, The New York Times, NPR, etc.) con su álbum debut, Bodhiria (producido por sus colaboradores Tuiste y Mayo, junto con miembros de Russia IDK como Rusowsky, Drummie o Ralphie Choo), un álbum en el que la electrónica y el pop se entremezclan con influencias tradicionales.

Judeline será una de las cabezas de cartel de un nuevo ciclo de conciertos que tendrá lugar en A Coruña este verano y que ofrecerá una experiencia musical 'boutique' alejada de los festivales masivos, según adelanta la promotora del concierto.

Concierto de Judeline en A Coruña: Fecha y venta de entradas

Judeline actuará en el Parque de Santa Margarita en la noche del 26 de agosto, para presentar su nuevo EP, titulado Verano Saudade, un álbum que expande su universo sonoro a través de cinco colaboraciones internacionales, y en el que la gaditana lleva su música a nuevos territorios a través de distintos géneros, según recuerdan los promotores del directo de la artista en A Coruña. Su estilo se adentra --en su último trabajo-- en la bossa nova con Dellafuente y con Amaia, en el funk carioca con MC Morena, en el afrobeat con Pa Salieu y en el sonido club con Sega Bodega. "A través de una mirada contemporánea y sin etiquetas, Judeline reflexiona sobre la nostalgia, el deseo de revivir lo vivido, el paso del tiempo y la pérdida de la juventud", destaca la promotora en una nota informativa.

Las entradas para poder disfrutar del directo que Judeline ofrecerá el 26 de agosto se pondrán a la venta el próximo martes, 3 de marzo, a partir de las 11.00 horas, en las plataformas Ataquilla.com y Ticketmaster. Hasta ahora no han trascendido los precios de las localidades.