MEGA unirá magia, tapas y cervezas en 'Trucos y tragos'
Estará protagonizado por los ilusionistas Kiko Pastur y Román Pastur
Mundo Estrella Galicia, el museo de la marca cervecera situado en Agrela, celebrará la llegada de la primavera el 20 de marzo con un evento nuevo que llevará por nombre Trucos y Tragos.
Este nuevo formato contará con la presencia delas estrellas del ilusionismo Kiko Pastur y Román Pastur.
A partir de las 20.00 horas de ese viernes, el centro programará una experiencia que constará de un espectáculo de magia sobre el escenario y, a continuación, una segunda parte en formato cóctel en donde los ilusionistas llevarán la magia a cada mesa mientras el público disfruta de las tapas que elaborará para la ocasión la Taberna O Secreto.
Las entradas están a la venta en la web del museo a un precio de 40 euros.
