Una mujer resulta herida al chocar dos turismos en la tercera ronda

Una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado hoy en A Coruña, en la salida de la ciudad por la tercera ronda, según informa la Policía Local. Ha ocurrido alrededor de las 10.00h en las inmediaciones de la glorieta del pavo real cuando dos vehículos que tomaban la salida de la ciudad por la tercera ronda sufrieron una colisión por alcance. En el accidente resultó herida leve una mujer de 45 años que fue trasladada en una ambulancia del 061 al hospital HM Modelo de A Coruña, según informa el 092.