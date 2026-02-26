El Muncyt de A Coruña acoge una muestra sobre Humboldt, 'padre de la geografía moderna'
La exposición temporal recrea el interior de la fragata Pizarro y muestra las aventuras y avances científicos a través de algunos de los instrumentos que utilizó para sus mediciones
El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) ha inaugurado este jueves la exposición temporal Los instrumentos de Humboldt. Herramientas para concebir una nueva visión de la naturaleza, un recorrido por los descubrimientos y contribuciones a la ciencia del naturalista prusiano Alexander von Humboldt, ‘padre de la geografía moderna’.
La exposición temporal recrea el interior de la fragata Pizarro y muestra las aventuras y avances científicos a través de algunos de los instrumentos que Humboldt utilizó para sus mediciones, como cronómetros, microscopios, telescopios, termómetros, higrómetros, hidrómetros, brújulas o sextantes, entre otros. Además, ofrece una serie de interactivos que ayudarán a los visitantes a entender el funcionamiento de los instrumentos La muestra se podrá ver hasta inicios del 2027.
