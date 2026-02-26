Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Muncyt de A Coruña acoge una muestra sobre Humboldt, 'padre de la geografía moderna'

La exposición temporal recrea el interior de la fragata Pizarro y muestra las aventuras y avances científicos a través de algunos de los instrumentos que utilizó para sus mediciones

Inaugurada en el Muncyt una muestra sobre los descubrimientos de Humboldt

Inaugurada en el Muncyt una muestra sobre los descubrimientos de Humboldt

MUNCYT EXPOSICION HUMBOLDT / Casteleiro

RAC

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) ha inaugurado este jueves la exposición temporal Los instrumentos de Humboldt. Herramientas para concebir una nueva visión de la naturaleza, un recorrido por los descubrimientos y contribuciones a la ciencia del naturalista prusiano Alexander von Humboldt, ‘padre de la geografía moderna’.

La exposición temporal recrea el interior de la fragata Pizarro y muestra las aventuras y avances científicos a través de algunos de los instrumentos que Humboldt utilizó para sus mediciones, como cronómetros, microscopios, telescopios, termómetros, higrómetros, hidrómetros, brújulas o sextantes, entre otros. Además, ofrece una serie de interactivos que ayudarán a los visitantes a entender el funcionamiento de los instrumentos La muestra se podrá ver hasta inicios del 2027.

