La negociación para terminar la huelga de autobuses de A Coruña entra en fase decisiva: sindicatos y patronal se citan este viernes

La mediación para alcanzar un nuevo convenio del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña dará este viernes un nuevo paso. Los sindicatos han sido convocados a una nueva mesa de negociación en el Consello Galego de Relacións Laborais, a partir de las 12.00 horas.

Esta reunión podría ser la última para resolver un conflicto que se ha prolongado durante meses y que ha afectado especialmente al tráfico en Santiago, donde los servicios mínimos de transporte urbano, interurbano y escolar no funcionaron durante los días de huelga.

Desde la CIG señalan que desde Comisiones Obreras “non contestaron á nosa proposta formal” para negociar el nuevo convenio. “Descoñecemos cal vai a ser a súa postura. Se non firman o acordo nin queren negociar con nós entrará en vigor o convenio de eficacia limitada proposto por UGT”, explica Hugo Antunes, delegado sindical del transporte urbano en Santiago. En caso contrario, si CCOO está dispuesto a continuar negociando, " a patronal terá que telo en conta".

Tras los paros de diciembre y enero, y con el objetivo de "solucionar o conflito", los sindicatos habían convocado una huelga indefinida a partir del lunes 2 de febrero. Sin embargo, tras abrir negociaciones con la patronal, CCOO y UGT alcanzaron un preacuerdo, que no fue respaldado desde el inicio por la CIG. Posteriormente, el pacto fue sometido a votación de los trabajadores: 831 votaron en contra, frente a 336 a favor, con 20 votos en blanco y 14 nulos, reflejando un rechazo claro del 70 % de la plantilla.