Malos tiempos para la gloria marcial y el respeto a las armas españolas, en las que el Sol desde su asiento mira su lumbre en rayos aumentada. Algún vándalo de la memoria castrense entró en Google Maps y renombró los jardines de la plaza de la Constitución, ante el palacio de Capitanía de la Ciudad Vieja, como Jardines de Cuqui Croqueti. La informática le permitió precaverse de la vigilancia de los militares que custodian el edificio.

Si no lo leo no lo creo: De Palacio de Capitanía de A Coruña a «Cuqui Croqueti». / Google / LOC