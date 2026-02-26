La tienda de A Coruña que conquista a los mexicanos: "Nuestro sabor les recuerda a su país"

El sabor de la comida de casa es difícil de replicar en el extranjero. La ausencia de ciertos utensilios o especias afectan irremediablemente al gusto final del plato, que se convierte, muchas veces, es una versión empobrecida de la receta original.

Eso es precisamente lo que les ocurría a Lucía Jiménez y a María Dolores Ballesteros, dos mujeres de Ciudad de México que aterrizaron en A Coruña y montaron en el Burgo, hace seis años, su restaurante de comida mexicana Toloache. Encontrar el achiote para hacer cochinitas o los famosos jarritos que disfrutaban al otro lado del océano era, en ocasiones, una misión imposible. Y vieron la solución: montar su propia tienda de productos mexicanos.

Así nació en 2023 La Patrona, un pedazo de México en pleno corazón de la ciudad, pertrechada con todo lo que necesario para calmar cualquier nostalgia gastronómica. Desde hace dos años, este curioso ultramarinos se integra dentro de La Taquería Toloache, uno de esos restaurantes con los que se puede viajar por el mundo sin moverse de A Coruña.

El local, ubicado en el número 12 de la calle Marqués de Pontejos, es una parada obligada para cualquier mexicano que viva o visite la ciudad. "Nos dicen que nuestro sabor les recuerda a México y eso es lo que intentamos. Cuando estás fuera, extrañas a la familia, pero aquí comes y dices: 'Me sabe a ella'", explica Jiménez.

Así es La Patrona, el ultramarinos mexicano del centro de A Coruña

Chiles secos, especias, chipotles y las populares tortillas se amontonan en los estantes de este establecimiento, que puede presumir, prácticamente, de denominación de origen. En él, los nativos pueden trasladarse un rato hasta su hogar y, los curiosos, experimentar los sabores de otra cultura.

Hay que tener en cuenta, eso sí, que las cosas pican —y, a veces, mucho—. "Nuestras golosinas ya llevan picante y aquí tenemos las que más consumimos", cuenta Jiménez, que tiene claro cuál de sus productos es solo apto para valientes.

La salsa diabla, con ese nombre, no da lugar a engaños. Está hecha con chile de árbol, un tipo de chile muy usado en la cocina mexicana y que resulta extremadamente picante para un neófito. Probarlo es una prueba de fuego para cualquier coruñés con poca tolerancia a esta clase de sabores. Pero hay alternativas más amables para el que quiera explorar sin riesgo: "Tenemos algunas gominolas muy dulces y también jarritos, una bebida gasificada con sabor a fruta como tamarindo o mandarina", comenta Jiménez, a la que le sorprende la diversidad de perfiles que visitan la tienda.

Y es que los oriundos de México y los jóvenes de la ciudad no son los únicos que se acercan. Cada vez más, cuenta la copropietaria, "está llegando gente de 50 o 60 años", que se abre a nuevos tipos de gastronomía.

Algunos van a esta tienda de comida mexicana a comprar ciertas especias o productos ya empacados, pero otros se acercan después de comer en el local. Si uno quiere replicar el taco que acaba de disfrutar en La Taquería, solo tiene que ir al mostrador y hacerse con los ingredientes para tratar de prepararlo en sus propios fogones con algo de maña.

Porque los tacos son, por supuesto, lo que triunfa en La Taquería Toloache. Los pastor son todo un clásico y los dorados, rellenos de pollo magro, también se venden bien, con la opción de regular el nivel de picante a través de las salsas.

Para los que prefieren probar un poco de todo, el establecimiento cuenta con un brunch multicultural, que incluye yogur con frutas, chilaquiles o quesadillas y tortitas americanas tras las que muchos "ya no comen hasta la cena". Todo regado, si así se quiere, con un margarita, del que a veces se hacen degustaciones en los talleres que organiza el local.

"Hemos hecho muchas actividades, como las de probar margaritas o distintos tipos de tequila. Pero también vino una chica a hacer galletas y otra a hacer tortillas y totopos", explica Jiménez, que se siente feliz de cómo las ha acogido la ciudad.

Ella llegó a A Coruña por motivos laborales y su compañera, "Lola", por amor, tras casarse "con un chico gallego". Las dos eran de Ciudad de México, pero se conocieron aquí, donde han puesto en marcha ya tres emprendimientos en poco más de diez años.

Parecen muchos, pero a este par de emprendedoras todavía les queda alguno más bajo la manga. "Tenemos planes para hacer nuestras propias salsas y distribuir nuestra comida lista para llevar desde la tienda. Así solo tienes que calentarla en casa", explica Jiménez, orgullosa.

La idea, en proceso de materializarse, se convertirá en un paso más para seguir expandiendo este peculiar rincón mexicano en A Coruña. Uno que crece en múltiples direcciones, pero siempre bajo la misma regla: "Si vas a México, esto es lo que vas a encontrarte".